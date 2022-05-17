Электрические грузовики Tesla Semi уже готовы: компания начинает принимать заказы

Tesla завершила разработку электрических грузовиков Semi. Предзаказ можно оставить, заплатив часть суммы.

Ранее компания отложила выпуск электрического грузовика из-за пандемии коронавируса и глобального дефицита микросхем. Однако теперь производитель объявил о начале приема предварительных заказов на Tesla Semi.

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Tesla Semi: что известно

Желающие сделать предзаказ должны перевести 20 000 долларов. При этом точной даты начала отгрузок пока нет.

На момент анонса Tesla Semi в 2017 году автопроизводитель заявлял, что серийные версии электрического грузовика грузоподъемностью 36 тонн будут иметь запас хода около 480 и 800 километров при цене 150 000 и 180 000 долларов соответственно.

соответственно. Грузовик может разогнаться с 0 до 97 километров в час всего за 20 секунд даже с огромным грузом.

В марте прошлого года стало известно, что Tesla строит производственную линию для Tesla Semi в новом здании недалеко от Gigafactory Nevada, чтобы до конца 2021 года производить по пять электрических грузовиков Tesla Semi в неделю.

Однако в июле прошлого года стало известно, что выпуск Tesla Semi отложен на 2022 год "из-за ограниченной доступности аккумуляторных элементов и проблем с глобальной цепочкой поставок".



Электрический грузовик Tesla Semi / Фото Tesla

Предполагается, что Tesla Semi предложит значительную экономию топлива по сравнению с традиционными грузовиками. По прогнозам, грузовик позволит сэкономить до 100 000 долларов в год на эксплуатационных расходах.

Если прогнозы подтвердятся, Tesla Semi может принести революционные изменения в транспортную отрасль.



Электрический грузовик Tesla Semi / Фото Tesla