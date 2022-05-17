Ранее компания отложила выпуск электрического грузовика из-за пандемии коронавируса и глобального дефицита микросхем. Однако теперь производитель объявил о начале приема предварительных заказов на Tesla Semi.

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Tesla Semi: что известно

Желающие сделать предзаказ должны перевести 20 000 долларов. При этом точной даты начала отгрузок пока нет.

На момент анонса Tesla Semi в 2017 году автопроизводитель заявлял, что серийные версии электрического грузовика грузоподъемностью 36 тонн будут иметь запас хода около 480 и 800 километров при цене 150 000 и 180 000 долларов соответственно.

соответственно. Грузовик может разогнаться с 0 до 97 километров в час всего за 20 секунд даже с огромным грузом.

В марте прошлого года стало известно, что Tesla строит производственную линию для Tesla Semi в новом здании недалеко от Gigafactory Nevada, чтобы до конца 2021 года производить по пять электрических грузовиков Tesla Semi в неделю.

Однако в июле прошлого года стало известно, что выпуск Tesla Semi отложен на 2022 год "из-за ограниченной доступности аккумуляторных элементов и проблем с глобальной цепочкой поставок".



Электрический грузовик Tesla Semi / Фото Tesla

Предполагается, что Tesla Semi предложит значительную экономию топлива по сравнению с традиционными грузовиками. По прогнозам, грузовик позволит сэкономить до 100 000 долларов в год на эксплуатационных расходах.

Если прогнозы подтвердятся, Tesla Semi может принести революционные изменения в транспортную отрасль.



Электрический грузовик Tesla Semi / Фото Tesla

Кстати, сегодня, 17 мая 2022 года, стало известно, что компания прекратила прием заказов на электропикап Cybertruck за пределами Северной Америки. Об этом пишет издание Reuters. Сейчас заказ на Cybertruck можно сделать только в Канаде, США и Мексике. Официального комментария на этот счет компания не сделала.