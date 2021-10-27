Элегантность, утонченный дизайн и OLED: Asus представила в Украине VivoBook 15

Компания ASUS объявила о старте продаж в Украине VivoBook 15 OLED – универсального 15,6-дюймового ноутбука с исключительным OLED-экраном. Модель является первым ноутбуком с OLED-экраном в этой ценовой категории, доступным в Украине.

Почему OLED и почему это круто

Дисплеи OLED в ноутбуках обеспечивают максимальное качество и исключительную детализацию и реалистичность изображения. Что касается ноутбуков Asus, то благодаря особенности технологии и фирменным решениям компании они, по заявлениям самой Asus, значительно безопаснее для зрения – это подтверждает сертификация TÜV Rheinland.

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OLED дисплеи гарантируют чрезвычайно реалистичное изображение, 100% охват цветового пространства DCI-P3, время отклика 0,2 миллисекунды. Asus обещает в VivoBook 15 глубокую передачу темных оттенков, подтвержденную сертификацией VESA DisplayHDR 500 True Black и точность цветопередачи, подтвержденной сертификацией PANTONE Validated.

Другие особенности нового VivoBook 15

Новый ноутбук от Asus также оснащен новейшим процессором Intel Core 11-го поколения с эксклюзивной технологией ASUS AIPT (ASUS Intelligent Performance Technology), которая обеспечивает дополнительный прирост производительности до 40%.

Ноутбук оборудован системой хранения с поддержкой двух накопителей: высокоскоростного твердотельного накопителя для быстрого запуска программ, а также жесткого диска для хранения больших объемов информации, коллекции фильмов, музыки, фотографий.



Asus VivoBook 15 получил исключительный экран OLED / Фото Asus

Кстати, контроллер Intel новейшего стандарта Wi-Fi 6 (802.11 ax) обеспечивает высокую скорость соединения беспроводной сетью.

Asus VivoBook 15 отличается эффектным оформлением и дизайнерскими решениями, ранее доступными лишь в престижной серии VivoBook S. Новые ноутбуки могут похвастаться металлической крышкой в красновато-золотистом (Hearty Gold), серебристом (Transparent Silver) или черном (Indie Black) оттенках.

Главные особенности ASUS VivoBook 15 OLED (K513):

дисплей OLED: новейшая технология дисплеев впервые доступна в сегменте недорогих ноутбуков;

высокая производительность: в максимальной комплектации – процессор Intel Core i7 11-го поколения; технология ASUS Intelligent Performance Technology, что обеспечивает дополнительный прирост производительности до 40%;

широкий набор интерфейсов;

эффектный дизайн: компактные и легкие 15,6-дюймовые ноутбуки доступны в трех вариантах исполнения.

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Цена и доступность

Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED уже доступен в Украине по цене от 17 777 гривен за конфигурацию с процессором Intel Core i3-1115G4, ОЗУ 8 ГБ и SSD 256 ГБ.