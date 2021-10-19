Экзоскелеты смогут значительно облегчить жизнь работников: ученые

Физическая работа бывает очень разнообразной. И часто ее объединяет одно – она тяжелая, кропотливая и влечет травмы. Где-то могут бороться с негативными последствиями такой работы сокращением рабочих часов или дополнительной оплатой или компенсацией. Но существует и более технологичный подход – экзоскелет.

Экзоскелет – это устройство, которое обеспечивает возврат определенных утраченных моторных функций, дополнение их и увеличивает силу и выносливость. Идеи экзоскелета давно тиражируются в фильмах, например, "Аватар", и в компьютерных играх – например, серия игр Fallout, где игрок может использовать силовую броню. И существуют более реальные разработки, которые помогут человеку на рабочем месте – экзоскелет EksoVests.

Интересно Канадские ученые разработали экзоскелет, который экономит энергию

Экзоскелет EksoVests: смотреть видео

Экзоскелет на службе человека

Тяжелый физический труд требует постоянного физического напряжения человека. Со временем это может привести к травмам, когда из-за истощения работник становится менее внимательным. Также человеческий организм из-за этого буквально "изнашивается". Поэтому экзоскелеты выглядят словно панацея, ведь теперь не нужно будет так напрягаться и уставать.

В недавнем исследовании 25 добровольцев протестировали экзокостюм EksoVest, и выполняли различные задачи. Например, сверлили что-то. Используя датчики, исследователи смогли измерить мышечное усилие человека с использованием EksoVest и без него. Оказалось, что мышечные усилия снизилось на 60% во время работы с одетым экзоскелетом.

Также EksoVest протестировали на некоторых заводах автопроизводителя Ford. Результаты впечатляют – количество отпусков по болезни сократились на 85%, ведь теперь работники получали меньше трав и не так истощались.

Ученые предполагают, что примерно за 20 лет в развитых странах большинство работников вовлеченных в тяжелых физических работах, будут использовать похожие гаджеты, которые значительно упростят им жизнь и одновременно повысят объемы выполненных работ.