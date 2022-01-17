В экзопланеты обнаружили экзолуну

По состоянию на январь 2022 года ученые обнаружили около 5 тысяч экзопланет – планет возле далеких звезд. Однако до сих пор нет достоверных свидетельств, что у этих планет есть собственные спутники.

Конечно, мы понимаем, что спутники у экзопланеты непременно должны быть, ведь в нашей Солнечной системе их множество. Но выявить эти относительно небольшие космические тела на гигантских расстояниях – задача точно не из простых. И все же недавно появилась статья, где ученые рассказывают о новом вероятном кандидате в экзоспутники.

Читайте на сайте Samsung поддержит клиентов с нарушениями слуха: какую инициативу запускает компания

Гипотетический вид экзопланеты Kepler-1708 b/ Фото NASA

Подробнее о возможном открытии

В 2018 году появилась новость о том, что возле нептунообразной экзопланеты Kepler-1625 b, расположенной примерно в 7 534 световых годах от Солнца, может быть спутник. Так ученые обнаружили кандидата в экзоспутники, назвав его Kepler-1625 bi. Сегодня у ученых около 10 тысяч кандидатов, но нет ни одного подтвержденного.

Теперь стало известно о новом предполагаемом кандидате в экзоспутники. Речь идет об экзопланете Kepler-1708b, открытой в 2021 году.

Планета удалена от Солнца более чем на 5 400 световых лет.

Kepler-1708b – это газовый гигант с массой, эквивалентной массе примерно 4,6 Юпитера.

Радиус планеты составляет примерно 0,89 радиуса Юпитера.

Экзопланета удалена от материнской звезды примерно на 245 миллионов 340 тысяч километров, что равняется 1,64 астрономической единице.

Один оборот вокруг звезды Kepler-1708b совершает за 2 земных года.

Ученые использовали данные телескопа Kepler и проанализировали 70 экзопланет, чтобы обнаружить у них спутники. Для газового гиганта Kepler-1708b был получен положительный результат – этого удалось добиться, анализируя кривые блеска и элементы орбиты. Так был обнаружен кандидат в экзоспутники, получивший название Kepler-1708bi.

Учитывая низкую точность наблюдений, ученые призывают относиться к гипотетическому объекту с осторожностью – то есть совершенно не факт, что у Kepler-1708b действительно есть спутник. Астрономы рассчитали, что он, спутник, должен иметь радиус 2,6 радиуса Земли и вращаться на орбите, что примерно равно 12 радиусам экзопланеты. Ученые будут ждать дополнительных данных с телескопа "Хаббл" и наблюдений с телескопа "Джеймс Вебб".