Конечно, мы понимаем, что спутники у экзопланеты непременно должны быть, ведь в нашей Солнечной системе их множество. Но выявить эти относительно небольшие космические тела на гигантских расстояниях – задача точно не из простых. И все же недавно появилась статья, где ученые рассказывают о новом вероятном кандидате в экзоспутники.
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Гипотетический вид экзопланеты Kepler-1708 b/ Фото NASA
Подробнее о возможном открытии
В 2018 году появилась новость о том, что возле нептунообразной экзопланеты Kepler-1625 b, расположенной примерно в 7 534 световых годах от Солнца, может быть спутник. Так ученые обнаружили кандидата в экзоспутники, назвав его Kepler-1625 bi. Сегодня у ученых около 10 тысяч кандидатов, но нет ни одного подтвержденного.
Теперь стало известно о новом предполагаемом кандидате в экзоспутники. Речь идет об экзопланете Kepler-1708b, открытой в 2021 году.
- Планета удалена от Солнца более чем на 5 400 световых лет.
- Kepler-1708b – это газовый гигант с массой, эквивалентной массе примерно 4,6 Юпитера.
- Радиус планеты составляет примерно 0,89 радиуса Юпитера.
- Экзопланета удалена от материнской звезды примерно на 245 миллионов 340 тысяч километров, что равняется 1,64 астрономической единице.
- Один оборот вокруг звезды Kepler-1708b совершает за 2 земных года.
Ученые использовали данные телескопа Kepler и проанализировали 70 экзопланет, чтобы обнаружить у них спутники. Для газового гиганта Kepler-1708b был получен положительный результат – этого удалось добиться, анализируя кривые блеска и элементы орбиты. Так был обнаружен кандидат в экзоспутники, получивший название Kepler-1708bi.
Учитывая низкую точность наблюдений, ученые призывают относиться к гипотетическому объекту с осторожностью – то есть совершенно не факт, что у Kepler-1708b действительно есть спутник. Астрономы рассчитали, что он, спутник, должен иметь радиус 2,6 радиуса Земли и вращаться на орбите, что примерно равно 12 радиусам экзопланеты. Ученые будут ждать дополнительных данных с телескопа "Хаббл" и наблюдений с телескопа "Джеймс Вебб".