Экстремальная жара ударит по планете быстрее и сильнее, чем предполагалось

Группа ученых-климатологов прокомментировала чрезвычайно высокую температуру в Канаде и США. Анализ показывает, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, повысили вероятность экстремальных погодных условий в 150 раз.

На прошлой неделе Британская Колумбия, Вашингтон и Портленд побили температурный рекорд, превысив предыдущие показатели на более чем пять градусов Цельсия. Жара достигала 49,6 °C – пик, который еще две недели назад считался невозможным на этих широтах. Похожие тенденции могут происходить по всему миру, особенно в Африке.

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Чего ждать человечеству

Ученые неоднократно прогнозировали периоды чрезмерной жары, связанные с эмиссией парниковых газов. Но авторы нового исследования утверждают, что то, что происходит сейчас, превосходит все самые худшие сценарии климатических моделей. Это заставляет пересмотреть понимание волн жары и предположить, что это явление распространится на другие регионы планеты.

Это определенно самый значительный скачок температуры, который я только видел. Мы не должны рассчитывать на то, что волны жары будут вести себя так, как в прошлом,

– заявил Фридерике Отто, директор Института изменений окружающей среды при Оксфордском университете.

Главный вопрос сейчас – был ли этот рост просто случайностью, или климат перешел определенный рубеж и началась новая стадия, когда глобальное потепление в небольшом объеме может вызвать ускоренный рост экстремальных температур. Пока научных доказательств последней гипотезы нет, но ученые собираются экстренно заняться поиском ответа на вопрос, могут ли дополнительные формы климатических нарушений, такие как засухи или замедление океанических течений, усиливать жару.

ученых, уже к 2070 году до 3,5 миллиарда человек будут жить в условиях невыносимой жары. Территории с экстремально жарким климатом охватят значительную часть Африки, Азии, Австралии и Южной Америки.