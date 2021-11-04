Что за экстремальные гелиевые звезды
Экстремальные гелиевые звезды являются очень редким классом звезд. Впервые их открыли в середине прошлого века, с тех пор было обнаружено лишь более двадцати таких светил. По сути это сверхгиганты со сравнительно небольшой для таких объектов массой, в которых практически нет водорода. То есть эти звезды образовались не так, как другие звезды во Вселенной, которые рождаются путем сжимания холодных и плотных сгустков газа в молекулярных облаках под воздействием гравитации.
Не пропустите Древняя катастрофа: что известно о столкновении с кометой 12 тысяч лет назад
Как образуются такие звезды
Ученые выделяют два теоретических механизма формирования экстремальных гелиевых звезд.
Первый заключается в слиянии гелиевого и углеродно-кислородного белых карликов, которые находились в двойной системе, причем масса финальной звезды, не должна превысить предел Чандрасекара, иначе произойдет термоядерный взрыв, поэтому такое явление является крайне нечастым.
Путем ядерного горения гелия такая звезда сначала превратится в сверхгиганта, а затем в белого карлика.
Предел ЧандрасекараСамая большая теоретически возможная масса белого карлика. Примерно равна 1,4 M☉ (M☉ – масса Солнца). Назван в честь Субраманьяна Чандрасекара, который теоретически предсказал существование такого предела.
Второй механизм предполагает, что экстремальные гелиевые звезды являются поздними стадиями эволюции некоторых звезд, которые оставили асимптотическое ответвление гигантов и начали свое превращение в белого карлика.
В этом случае ядерное горение гелия в слоях вокруг ядра звезды вызывает быстрое расширение внешних слоев светила и дефицит водорода.
Асимптотическое ответвление гигантовУчасток на диаграмме Герцшпрунга–Рассела, образованный звездами малой и средней массы, которые находятся на стадии термоядерных реакций в двойном слоевом источнике. Эту стадию проходят все звезды малой и средней массы (0,6—10 M☉) на поздней стадии эволюции.
Чем удивила ученых звезда
Группа астрономов во главе с Норбертом Пшибиллой из Университета Инсбрука опубликовала результаты анализа данных наблюдений за звездой HD 144941, проведенных с помощью телескопов комплекса VLT, телескопа MPG, космического телескопа IUE и обзоров неба 2MAS.
В статье исследователи обнаружили, что HD 144941 на самом деле является другим типом звезд, чем считалось первоначально.
- Ученые обнаружили сильное продольное магнитное поле возле светила со средним значением до девяти килогаусов.
- Поля могут достигать значения 15 килогаусов, что объясняет наличие пятен на видимой поверхности звезды, которые были замечены в 2018 году.
- Содержание металлов (элементов тяжелее гелия и водорода), полученное для HD 144941, оказалось примерно в четыре раза больше, чем в предыдущих исследованиях.
- Отмечается также избыток углерода, по сравнению с другими экстремальными гелиевыми звездами, и избыток азота, неона и серы по содержанию углерода, кислорода и железа.
Ученые пришли к выводу, что HD 144941 является самым экзотическим представителем класса богатых гелием звезд, а не экстремальных гелиевых звезд. Такие звезды являются светилами спектрального класса B, находящимися на главной последовательности, у которых в атмосферах наблюдается нехватка водорода и металлов из-за действия звездных ветров.
Вам будет интересно Почему галактики умирают: найдена разгадка
Почему это важно
Звезда уникальна с точки зрения содержания гелия, поскольку почти весь водород в ее атмосфере замещен гелием. Поэтому для ученых это потенциально интересный и важный объект будущих исследований, в частности спектрополяриметрических наблюдений с высоким разрешением для исследования магнитосферы и распределения химических элементов в фотосфере звезды.