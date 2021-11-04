Что за экстремальные гелиевые звезды

Экстремальные гелиевые звезды являются очень редким классом звезд. Впервые их открыли в середине прошлого века, с тех пор было обнаружено лишь более двадцати таких светил. По сути это сверхгиганты со сравнительно небольшой для таких объектов массой, в которых практически нет водорода. То есть эти звезды образовались не так, как другие звезды во Вселенной, которые рождаются путем сжимания холодных и плотных сгустков газа в молекулярных облаках под воздействием гравитации.

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Как образуются такие звезды

Ученые выделяют два теоретических механизма формирования экстремальных гелиевых звезд.

Первый заключается в слиянии гелиевого и углеродно-кислородного белых карликов, которые находились в двойной системе, причем масса финальной звезды, не должна превысить предел Чандрасекара, иначе произойдет термоядерный взрыв, поэтому такое явление является крайне нечастым.

Путем ядерного горения гелия такая звезда сначала превратится в сверхгиганта, а затем в белого карлика.

Предел Чандрасекара Самая большая теоретически возможная масса белого карлика. Примерно равна 1,4 M☉ (M☉ – масса Солнца). Назван в честь Субраманьяна Чандрасекара, который теоретически предсказал существование такого предела.

Второй механизм предполагает, что экстремальные гелиевые звезды являются поздними стадиями эволюции некоторых звезд, которые оставили асимптотическое ответвление гигантов и начали свое превращение в белого карлика.

В этом случае ядерное горение гелия в слоях вокруг ядра звезды вызывает быстрое расширение внешних слоев светила и дефицит водорода.

Асимптотическое ответвление гигантов Участок на Участок на диаграмме Герцшпрунга–Рассела , образованный звездами малой и средней массы, которые находятся на стадии термоядерных реакций в двойном слоевом источнике. Эту стадию проходят все звезды малой и средней массы (0,6—10 M☉) на поздней стадии эволюции.

Чем удивила ученых звезда

Группа астрономов во главе с Норбертом Пшибиллой из Университета Инсбрука опубликовала результаты анализа данных наблюдений за звездой HD 144941, проведенных с помощью телескопов комплекса VLT, телескопа MPG, космического телескопа IUE и обзоров неба 2MAS.

HD 144941 была открыта в 1970 году. Звезда расположена на расстоянии около 5,1 тысячи световых лет от Солнца. Радиус звезды составляет 3,8 радиуса Солнца, она в 8,1 раза массивнее солнца, а ее эффективная температура оценивается в 22 тысячи кельвинов. Сначала звезду отнесли к классу экстремальных гелиевых, однако в 1997 году выяснилось, что ее свойства не совсем типичны – HD 144941 демонстрировала необыкновенно высокое содержание водорода, высокую поверхностную гравитацию, металличность сильно ниже солнечной, а также отсутствие продуктов каких-либо ядерных реакций. Однако звезду продолжили считать экстремальной гелиевой, предполагая, что она образовалась путем слияния двух гелиевых белых карликов.

В статье исследователи обнаружили, что HD 144941 на самом деле является другим типом звезд, чем считалось первоначально.

Ученые обнаружили сильное продольное магнитное поле возле светила со средним значением до девяти килогаусов.

возле светила со средним значением до девяти килогаусов. Поля могут достигать значения 15 килогаусов, что объясняет наличие пятен на видимой поверхности звезды , которые были замечены в 2018 году.

, которые были замечены в 2018 году. Содержание металлов (элементов тяжелее гелия и водорода), полученное для HD 144941, оказалось примерно в четыре раза больше, чем в предыдущих исследованиях.

Отмечается также избыток углерода, по сравнению с другими экстремальными гелиевыми звездами, и избыток азота, неона и серы по содержанию углерода, кислорода и железа.

Ученые пришли к выводу, что HD 144941 является самым экзотическим представителем класса богатых гелием звезд, а не экстремальных гелиевых звезд. Такие звезды являются светилами спектрального класса B, находящимися на главной последовательности, у которых в атмосферах наблюдается нехватка водорода и металлов из-за действия звездных ветров.

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Почему это важно

Звезда уникальна с точки зрения содержания гелия, поскольку почти весь водород в ее атмосфере замещен гелием. Поэтому для ученых это потенциально интересный и важный объект будущих исследований, в частности спектрополяриметрических наблюдений с высоким разрешением для исследования магнитосферы и распределения химических элементов в фотосфере звезды.