Компания pCloud, которая занимается облачным хранением данных пользователей, сформировала интересный рейтинг "агрессивных" приложений. Рейтинг возглавила соцсеть Instagram.

Агрессивными эксперты считают приложения, которые больше всего собирают и передают информацию о своих пользователях третьим лицам.

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"Недавно Apple обновила свою политику конфиденциальности, предоставив нам больше информации о том, как различные приложения используют наши данные, и дала более четкое представление о том, куда идет наша информация", – отметили в pCloud.

Кто в рейтинге

Как уже было сказано, рейтинг возглавил Instagram , который собирает 79% всех личных данных своих пользователей, которые передает третьим лицам. Речь идет об истории поиска, местоположении, контактах и финансовой информации.

, который собирает 79% всех личных данных своих пользователей, которые передает третьим лицам. Речь идет об истории поиска, местоположении, контактах и финансовой информации. Вторым агрессивным приложением стал Facebook с показателем 57%.

с показателем 57%. Тройку сомнительных приложений замыкает соцсеть для поиска работы LinkedIn.

Также в рейтинг попали другие популярные приложения, как Youtube (43%) и TikTok (36%). Но, как отметили в pCloud, этим программам далеко до Instagram.

Также важно, что 80% приложений используют данные о пользователе для продвижения своих продуктов внутри своей системы и за ее пределами.