Наконец объявили вердикт: BSI не удалось обнаружить какие-либо аномалии, требующие дальнейшего расследования или принятия других мер. Таким образом эксперты не нашли доказательств наличия каких-либо инструментов цензуры в программном коде устройств Xiaomi.

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Что известно

Эксперты не нашли подтверждений обвинений литовских и тайваньских экспертов в адрес Xiaomi .

. Xiaomi пока не прокомментировала результаты расследования, которые однозначно ей понравятся.

Если верить последнему исследованию, то выбрасывать телефоны, как призывали официальные лица в Литве, точно не стоит.

В сентябре прошлого года официальные лица Литвы выдвинули обвинения против Xiaomi, заявив, что в ее смартфонах есть встроенный инструмент цензуры, который отфильтровывает неугодные или неудобные для Пекина запросы.

Среди цензурированных фраз:

Свободный Тибет,

Да здравствует независимость Тайваня,

Движение за демократию и другие.

Кроме того, власти Литвы также заявляли, что устройства компании отправляют данные пользователя на серверы в Сингапуре.

Со своей стороны Xiaomi заявила, что доступные в Европе и на мировом рынке устройства не имеют каких-либо инструментов для цензуры, а также заверила, что стоит на страже конфиденциальности личных данных пользователей.

Не так давно тайваньская Национальная комиссия по коммуникациям (NCC) также объявила об обнаружении встроенных инструментов цензуры в смартфонах Xiaomi. По словам тайваньских экспертов, программа MiAdBlacklisConfigur доступна на серверах globalapi.ad.xiaomi.com для смартфонов Xiaomi с помощью семи стандартных приложений. Задача этой программы – подвергать цензуре запросы и блокировать ссылки на сайты, которые не нравятся Пекину. Например, блокировка происходит на запросы со словами "независимость Тайваня", "освободить Тибет", "события на площади Тяньаньмэнь".