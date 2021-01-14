Космический мусор, оставленный людьми на орбите, стал аналогом "дрейфующего острова из пластика" в космическом пространстве, предупредили эксперты. Согласно научным моделям, сейчас там находится более 128 миллионов обломков. Они варьируются от старых деталей ракет до чешуек краски, отколовшихся от спутников

Дрейфующий мусор может нанести большой вред. Даже осколки размером до 1 сантиметра способны полностью разрушить спутники благодаря скорости, с которой они движутся. Эксперт по оборонной промышленности и космоса Еврокомиссии Екатерина Каввада назвала орбитальный мусор "катастрофой, которая ждет своего времени", сообщает Daily Mail.

Интересно Vision-S: первый электромобиль Sony уже тестируют на европейских дорогах

Что известно

Искусственные спутники используются для связи, например, в спутниковом телевидении и телефонных звонках, для навигации, в которую входит система GPS, для прогнозирования погоды, отслеживание штормов и загрязнений. Они также незаменимы в работе астрономов.

Орбитальный космический мусор стал новым дрейфующим островом из пластика, который представляет собой угрозу для безопасности всего движения в космическом пространстве,

– заявила Каввада.

Она сообщила, что с января 2019 году в космосе было более 5 тысяч спутников, но только 2 тысячи остаются активными. Это означает, что в космосе дрейфуют около 3 тысяч неактивных спутников, и недавние данные свидетельствуют о более 500 разрушениях или взрывах этих космических объектов, что привело к фрагментации.

Европейский центр космических операций только для 20 спутников, которыми руководит, получает сотни предупреждений о столкновении. В среднем примерно каждые две недели придется выполнять маневр по предотвращению столкновения.

Моделирование, проведенное ЕКА и НАСА, показывает, что критическая плотность на низкой околоземной орбите уже достигнута, и даже если не будут добавляться новые космические объекты, простых мер по предотвращению образования нового мусора уже недостаточно. Необходимо разрабатывать инструменты для удаления мусора с орбиты планеты.

Правительство Великобритании в 2020 году выделило семи частным компаниям 1 миллион фунтов стерлингов для помощи в отслеживании космического мусора. В 2025 году на орбиту отправится специальный корабль-уборщик.