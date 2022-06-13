Эксперты определили лучшие камерофоны 2022 года: кто в лидерах

Год в самом разгаре, а эксперты уже делают выводы о лучших камерах в смартфонах. Понятно, что в рейтинге нет будущих новинок Apple, Google и Samsung, которые начнут представлять осенью и зимой. Однако есть их предыдущие флагманы.

Следует отметить, что формулировка "лучший камерофон 2022 года" несколько условна, ведь период анализа охватывает не только первую половину 2022 года, но и вторую половину 2021-го. Так, лидеры некоторых категорий были представлены еще в прошлом году.

Интересно Слухи подтверждены: HTC действительно готовит флагманский смартфон и уже рассказала, каким он будет

Лучшие камерофоны

Абсолютным победителем стал Samsung Galaxy S22 Ultra как универсальная модель, обеспечивающая оптимальное качество в любых условиях съемки.

Обозреватели отмечают большой датчик изображения с разрешением 108 мегапикселей, снимки с которого получаются более яркими и детализированными по сравнению с другими смартфонами. В программном обеспечении Galaxy S22 Ultra реализованы различные особенности и функции: например, при приближении к объекту съемки режим макро включается автоматически, и точно также автоматически включается режим ночной съемки при попытке фотографирования в условиях слабого освещения.



Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

В то же время, камера Galaxy S22 Ultra не идеальна. Сделанные с ее помощью селфи называют "слишком резкими", а на снимках с Pixel 6 и Vivo X70 Pro Plus более широкий динамический диапазон. Однако если выбирать лучший камерофон, то в XDA-Developers называют именно флагманскую модель Samsung.

Что касается других участников тестирования, то, например, Pixel 6 Pro лучше всего показал в дневной съемке и при создании портретов.

лучше всего показал в дневной съемке и при создании портретов. Xiaomi Mi 11 Ultra тоже хорош в дневной съемке, но также эта модель отмечена за программное обеспечение и особые "фишки" камеры.

Специалисты XDA-Developers считают, что Vivo X80 Pro лучше других моделей подходит для ночной съемки.

лучше других моделей подходит для ночной съемки. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max хорошо получается снимать видео.

хорошо получается снимать видео. Vivo V21 порадовал своей фронтальной камерой.

Интересно, что Xiaomi Mi 11 Ultra выпущен более года назад, однако до сих пор держится в тройке лидеров рейтинга DxOMark.