Следует отметить, что формулировка "лучший камерофон 2022 года" несколько условна, ведь период анализа охватывает не только первую половину 2022 года, но и вторую половину 2021-го. Так, лидеры некоторых категорий были представлены еще в прошлом году.

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Лучшие камерофоны

Абсолютным победителем стал Samsung Galaxy S22 Ultra как универсальная модель, обеспечивающая оптимальное качество в любых условиях съемки.

Обозреватели отмечают большой датчик изображения с разрешением 108 мегапикселей, снимки с которого получаются более яркими и детализированными по сравнению с другими смартфонами. В программном обеспечении Galaxy S22 Ultra реализованы различные особенности и функции: например, при приближении к объекту съемки режим макро включается автоматически, и точно также автоматически включается режим ночной съемки при попытке фотографирования в условиях слабого освещения.



Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

В то же время, камера Galaxy S22 Ultra не идеальна. Сделанные с ее помощью селфи называют "слишком резкими", а на снимках с Pixel 6 и Vivo X70 Pro Plus более широкий динамический диапазон. Однако если выбирать лучший камерофон, то в XDA-Developers называют именно флагманскую модель Samsung.

Что касается других участников тестирования, то, например, Pixel 6 Pro лучше всего показал в дневной съемке и при создании портретов.

лучше всего показал в дневной съемке и при создании портретов. Xiaomi Mi 11 Ultra тоже хорош в дневной съемке, но также эта модель отмечена за программное обеспечение и особые "фишки" камеры.

Интересно, что Xiaomi Mi 11 Ultra выпущен более года назад, однако до сих пор держится в тройке лидеров рейтинга DxOMark.