Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, сформированного сервисом AnTuTu. Новым лидером в марте стал новый игровой флагман Black Shark 4 Pro.

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Добавим, что тестирование всех смартфонов проводилось в AnTuTu 8, которую вскоре заменит AnTuTu 9. Как упоминалось ранее, первое место рейтинга занял BlackShark 4 Pro, который набрал 765 579 баллов.

Кто еще в рейтинге

Первые три флагманы в рейтинге тестировались в модификациях с 12 Гбайт оперативной памяти и 256-Гбайт накопителями. Далее в рейтинге после BlackShark 4 Pro идут OPPO Find X3 Pro и Nubia Red Magic 6 Pro. Они набрали 742 078 и 741 100 очков соответственно.

Замыкают пятерку лидеров ASUS ROG Phone 5 и Vivo X60 Pro+, с показателями в 729 300 и 726 216 баллов.

В десятку самых производительных смартфонов попали такие аксессуары:

iQOO 7,

Redmi K40 Pro,

Xiaomi Mi 11

Meizu 18

Meizu 18 Pro.

Стоит отметить, что все устройства, которые вошли в первую десятку, построены на Qualcomm Snapdragon 888.

Кстати, в десятке самых продуктивных смартфонов среднего класса устройства на базе чипов Qualcomm отсутствуют. В этом сегменте лидерство делят процессоры HiSilicon Kirin и MediaTek Dimensity.