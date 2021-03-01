Эксперты назвали главные киберугрозы 2021 года
Главные вызовы кибербезопасности в этом году будут связаны с новыми вирусами на электронной почте, фишинговыми кампаниями, а также плохо защищенными конечными устройствами, на которых люди работают из дома.
Источник:24 канал
Также риски несет рост е-коммерции. Об этом свидетельствуют прогнозы экспертов по кибербезопасности латвийского IT-интегратора Tet.
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В общем, в 2020 году Tet предотвратил 2 400 DDoS-атакам, а также заблокировал 140 тысяч инфицированных имейлов. Эксперты говорят, что это вдвое больше, чем было в 2019 году.
"Мы видим, что пандемия наблюдалась и в киберпространстве, поскольку увеличилось количество как вирусов, так и нападений. Наибольший прирост DDoS-атак произошел во втором квартале 2020 года", – заявил руководитель по IT-безопасности Tet Улдис Либиетис.
Тенденции киберопасности
- Так, одна из серьезных опасностей заключается в том, что DDoS-атаки становятся продолжительнее. Раньше они длились десятки минут, а теперь – несколько часов.
- Также эксперты обнаружили тенденцию, связанную со скомпрометированным программным обеспечением третьих лиц, от чего уже страдают IT-гиганты.
- До сих пор является актуальной проблема инфицированных email. С августа 2020 года происходит стремительный рост вирусной активности, число инфицированных документов выросло почти вдвое.
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