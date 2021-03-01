Главные вызовы кибербезопасности в этом году будут связаны с новыми вирусами на электронной почте, фишинговыми кампаниями, а также плохо защищенными конечными устройствами, на которых люди работают из дома.

Также риски несет рост е-коммерции. Об этом свидетельствуют прогнозы экспертов по кибербезопасности латвийского IT-интегратора Tet.

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В общем, в 2020 году Tet предотвратил 2 400 DDoS-атакам, а также заблокировал 140 тысяч инфицированных имейлов. Эксперты говорят, что это вдвое больше, чем было в 2019 году.

"Мы видим, что пандемия наблюдалась и в киберпространстве, поскольку увеличилось количество как вирусов, так и нападений. Наибольший прирост DDoS-атак произошел во втором квартале 2020 года", – заявил руководитель по IT-безопасности Tet Улдис Либиетис.

Тенденции киберопасности