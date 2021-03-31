Наверное, вы слышали различные теории заговора, будто именно сети 5G вызвали пандемию COVID-19. Эксперты действительно установили, что между этими двумя понятиями действительно есть связь, но с точностью до наоборот.

Аналитики консалтинговой компании Deloitte обнаружили связь между пандемией и распространением сетей пятого поколения. Дело в том, что COVID-19 ускорил внедрение и распространение новых технологий, в том числе 5G и Wi-Fi 6.

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Такие выводы они сделали на основе проведенного опроса 437 сотрудников телекоммуникационных компаний в 9 странах мира: из Великобритании, Германии, Нидерландов, Португалии, Китая, Индии, Японии, Бразилии и Австралии.

Большинство респондентов сказали, что быстрые способы обмена данными нужны человечеству уже сейчас.

69% опрошенных заявили о необходимости развития сетей пятого поколения, а потребность в Wi-Fi 6 выразили 58%.

Интересно, что в начале 2020 года эксперты провели аналогичный опрос, по результатам которого большинство топ-менеджеров были уверены, что острая потребность в новых технологиях наступит только через три года.

Почему 5G и Wi-Fi 6 в приоритете

Сейчас они признают, что развитие 5G и Wi-Fi 6 позволит компаниям избежать будущих нарушений в работе своего бизнеса и поспособствует внедрению новых технологических решений.

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Среди ключевых причин ускорения планов по введению современных стандартов беспроводной связи выделяют следующие:

массовый переход на удаленную работу/учебу

тесное интерактивное взаимодействие между компаниями и клиентами.

Интересно, что 67% респондентов уже запустили пилотные проекты или развертывание сетей Wi-Fi 6, а 58% начали внедрение внутри компаний 5G.