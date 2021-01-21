Пребывание на морозе приводит к тому, что даже полностью заряженный электромобиль теряет до трети запаса хода за одну ночь. В случае с батареями без кобальта ситуация еще хуже, а именно они получат максимальное распространение в массовых моделях электромобилей. Эксперты DigiTimes Research назвали три типичных пути решения данной проблемы.

Как можно решить проблемы потери заряда на морозе

Первый способ уже активно используется автопроизводителями – это подогрев тяговых аккумуляторов до комфортной для них рабочей температуры, сообщает 24 канал.

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Литий-ионные батареи стабильно работают при температурах от минус двадцати до плюс шестидесяти градусов Цельсия, хотя небольшие отрицательные температуры тоже ухудшают их способность отдавать заряд. Электролит сгущается на морозе, ухудшая подвижность ионов лития.

Подогрев тяговых батарей осуществляется благодаря внешним источникам электропитания при зарядке. Во время работы батареи имеют свойства нагреваться, поэтому в жарком климате их приходится охлаждать. Контуры системы подогрева и охлаждения пролегают в непосредственной близости от аккумуляторных ядер.

Второй способ, повысить морозостойкость аккумуляторов, как объясняют специалисты DigiTimes Research – это добавление в жидкий электролит веществ, препятствующих загустению на морозе. Проблема заключается в том, что не все подобные вещества безвредны для других материалов, из которых изготавливаются аккумуляторы. Важно обеспечить сохранение долговечности батарей при добавлении таких присадок.

Радикальный способ решения проблемы морозостойкости батарей

Инженеры DigiTimes Research предлагают применить твердотельный электролит. Его способность переносить ионы лития не зависит от температуры, как в случае с жидким электролитом. Однако есть один нюанс – коммерческое использование аккумуляторов с твердотельным электролитом вряд ли начнется раньше 2024 года.

Новые модели электромобилей оснащаются системами мониторинга заряда аккумуляторов, которые опираются на облачные технологии. Они более точно прогнозируют остаточный пробег для конкретных условий и могут заблаговременно давать рекомендации водителю. Данные передаются на смартфон владельца электромобиля, поэтому оценивать текущую ситуацию можно, даже находясь далеко от машины.