NASA собрало экспертную команду по охоте на НЛО

В NASA сообщили, что ведомство собрало группу из 16 экспертов для расследования сообщений о непознанных воздушных явлениях, которые до сих пор называют НЛО (хотя аббревиатуру изменили не зря во избежание недоразумений при трактовке). Уже совсем скоро эксперты приступят к девятимесячному независимому исследованию.

Кто вошел в команду "ловцов НЛО"

Среди собранных экспертов – астронавт в отставке Скотт Келли, проведший на орбите 520 дней во время четырех отдельных миссий, а также научный журналист, биолог-океанолог, генеральный директор компании по космическим технологиям и руководитель Федерального управления гражданской авиации США.

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Это делает NASA на шаг ближе к выполнению своего обещания – изучить публичные случаи необъяснимых наблюдений НЛО, включая таинственные встречи, совершенные пилотами ВМС США.

Исследование неизвестного в космосе и атмосфере лежит в основе того, кем мы являемся в NASA. Понимание данных, которые мы имеем о непознанных воздушных явлениях, имеет решающее значение для того, чтобы помочь нам сделать научные выводы о том, что происходит в нашем небе,

– сказал в заявлении Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научных миссий NASA.

Как будет работать специальная команда NASA

Перед вновь созданной командой стоит гигантская задача, учитывая огромное количество имеющихся данных. Команда определит, как данные, собранные гражданскими правительственными учреждениями, коммерческие данные и данные из других источников могут быть проанализированы, чтобы пролить свет на эти события. Затем он будет рекомендовать дорожную карту для потенциального анализа данных о НПЯ в будущем агентством.

Это очевидный первый шаг к тому, чтобы направить лучшие умы NASA на выяснение того, что стоит за этими встречами.

Почему в последнее время столько новостей об НЛО

Ранее Министерство обороны США подтвердило подлинность снимков и видео 2019, на которых зафиксировали НЛО. Разведка Соединенных Штатов до июня 2021 года обещала подготовить доклад по этому поводу. В конце концов, оказалось, что никаких следов внеземной жизни среди зафиксированных непонятных явлений и объектов обнаружено не было.

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В апреле 2020 года Пентагон подтвердил подлинность по меньшей мере 3 видео с НЛО, а впоследствии – еще 8.

В январе 2021 года Центральное разведывательное управление рассекретило часть связанных с исследованием НЛО данных. А Дональд Трамп в конце своего президентства распорядился национальной разведке подготовить доклад о "неопознанных летающих объектах".

В мае 2022 года в США впервые за 50 лет прошли судебные слушания по НЛО.