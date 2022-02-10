Экспериментальный европейский термоядерный реактор произвел рекордный объем энергии

Опытный европейский термоядерный реактор Joint European Torus в британском Оксфорде установил рекорд объема производимой энергии реакции синтеза. Реактор работал в течение рекордного времени и удвоил предыдущие показатели.

Установка отработала рекордные 5 секунд и сделала за это время 59 мегаджоулей тепловой энергии, что вдвое выше, чем предыдущий рекорд, установленный в 1997 году. Новый эксперимент показал, что аналогичные проекты движутся в правильном направлении и управляемая термоядерная реакция возможна.

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Установка Joint European Torus (JET) создавалась как уменьшенная копия реактора ITER. Точнее, опытный термоядерный реактор ITER на юге Франции строится на основе значительно увеличенного проекта JET. Поэтому все эксперименты на реакторе Joint European Torus являются основой для успешного запуска ITER в будущем.

В 1997 году JET установил рекорд по пиковой выработке тепловой энергии в управляемой термоядерной реакции синтеза – он выдал пиковую мощность 16 МВт и длительную (в течение примерно 4 секунд) энергию 21,7 мегаджоулей (5,4 МВт/с).

После более чем 20 лет модернизации установки JET и подбора оптимальных рабочих параметров осенью прошлого года реактор смог выдать более чем в два с половиной раза больше энергии или 59 мегаджоулів за 5 секунд (11,8 МВт/с). Перед учеными не стояла задача получить пик выходной мощности. Нужно было поддерживать реакцию горения плазмы как можно дольше.

Где 5 секунд, там и 5 минут, резюмируют исследователи. От термоядерного реактора прежде всего требуется способность работать длительное время.

ITER движется в правильном направлении

Поставлен на JET эксперимент показал соотношение затраченной и полученной тепловой энергии в районе Q = 0,33. Для положительного выхода энергии значение Q должно быть больше 1. Если возможности JET увеличить до масштабов реактора ITER, то вполне реально будет достичь соотношение затраченной энергии к полученной в районе расчетного для ITER значение Q = 10. И это одно из важнейших достижений поставленной на JET эксперимента. Это означает, что ITER движется в правильном направлении, и он сможет дать положительный выход энергии после запуска.

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Другим важным следствием рекордного эксперимента на реакторе JET может быть то, что он способен ускорить принятие решения о начале строительства опытной европейской термоядерной электростанции (EU DEMO). Реактор ITER не предназначен для подачи электрической энергии в распределительную сеть. Это будет делать следующий проект – EU DEMO, но он пока находится на ранних этапах согласования.