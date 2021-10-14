Экс-сотрудница Facebook сообщила правительству США о возможных уголовных преступлениях компании

Бывшая эксперт Facebook по анализу данных Софи Чжан, заявила, что она предоставила правоохранительным органам США "подробную документацию о потенциальных уголовных преступлениях". Кроме того, она выразила готовность дать показания перед Конгрессом.

Софи Чжан дала интервью каналу CNN и одобрила сплоченность обеих крупнейших политических партий США, которые осудили Facebook после того, как бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хаген выступила в Сенате. В частности, Хаген заявила, что для компании приоритетом является прибыль, а не безопасность пользователей на платформах Facebook и Instagram.

К теме Facebook покажет, как работают ее алгоритмы, чтобы доказать их безопасность для пользователей

Кто такая Софи Чжан и что она рассказала

Чжан была уволена из Facebook в августе 2020 года, однако перед уходом она опубликовала записку объемом 7800 слов, в которой подробно описала, как, по ее мнению, компания позволяла авторитарным режимам по всему миру манипулировать платформой.

Соответствующие документы она передала представителям правоохранительных органов, однако не уточнила, с каким именно ведомством она начала сотрудничать.

На моих руках кровь,

– говорится в записке Чжан.

А уволили ее якобы из-за "плохой работы". Свое признание она опубликовала на внутреннем ресурсе компании, а также разместила записку на своем личном сайте. В июле она сообщила, что компания Facebook подала жалобу ее хостинг-провайдеру, после чего ее сайт был отключен.

Реакция Facebook на заявление экс-сотрудницы

В ответ на просьбу издания Insider прокомментировать слова Чжан, представитель Facebook заявил, что бюджет программы безопасности платформы составляет 13 миллиардов долларов. Данным вопросом занимаются 40 тысяч человек, они проверяют контент на 50 языках мира, представительства компании открыты в 20 городах по всему миру. С 2017 года служба безопасности ликвидировала более 150 групп фейковых пользователей в 50 странах мира. Он также заявил, что компания со всей ответственностью относится к безопасности пользователей.

При этом, как отметила Фрэнсис Хаген, у Facebook не хватает ресурсов для борьбы со злоупотреблениями пользователей, которые публикуют контент на языках, отличных от английского. Однако, по мнению главы компании Марка Цукерберга, свидетельства Хаген создают "искаженную картину" Facebook.

Ранее независимые специалисты уже подтвердили наличие таких проблем в алгоритмах соцсети: