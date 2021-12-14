С экраном и датчиками: HUAWEI выпустила умный термос на HarmonyOS
14 декабря 2021 , 16:31Читати новину українською
Источник:BizLeader
HUAWEI добавила в свою экосистему новое устройство – умный термос, работающий на собственной операционной системе HarmonyOS. Рассказываем, какие функции он дает.
Новинка HUAWEI Smart bottle Haers может похвастаться информационным дисплеем, модулем беспроводной зарядки и другими полезными функциями.
Интересно С заботой об окружающей среде: как Samsung помогает утилизировать старые смартфоны
Характеристики
- HUAWEI Smart bottle Haers выполнен в корпусе из нержавеющей стали марки 316L с антибактериальным покрытием.
- Термос оснащен светодиодным дисплеем, информирующим владельца о температуре жидкости.
- Его можно подключить к смартфону – управлять работой и получать полезную информацию.
- С его помощью пользователь может вывести на экран свое имя или любой другой текст.
Управлять термосом можно со смартфона / Фото
- Еще одна полезная функция – напоминание о необходимости выпить воды. Датчик движения определяет сколько раз в день пользователь пил воду и фиксирует количество потребляемой жидкости.
- Производитель заявляет о 4 неделях работы на одном заряде.
- Присутствует беспроводная зарядка.
HUAWEI Smart bottle Haers / Фото HUAWEI
- Объем HUAWEI Smart bottle Haers составляет 440 миллилитров.
- Он способен поддерживать стабильную температуру до 12 часов.
- Кроме воды, термос можно использовать и для других напитков, включая соевое молоко, сок, газировку и чай.
- Доступные цвета: черный, синий и белый.
HUAWEI Smart bottle Haers / Фото HUAWEI
Цена
Купить новинку можно только в Китае. За нее производитель просит 25 долларов.