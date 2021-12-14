С экраном и датчиками: HUAWEI выпустила умный термос на HarmonyOS

14 декабря 2021 , 16:31
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Источник:

BizLeader

HUAWEI добавила в свою экосистему новое устройство – умный термос, работающий на собственной операционной системе HarmonyOS. Рассказываем, какие функции он дает.

Новинка HUAWEI Smart bottle Haers может похвастаться информационным дисплеем, модулем беспроводной зарядки и другими полезными функциями.

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Характеристики

  • HUAWEI Smart bottle Haers выполнен в корпусе из нержавеющей стали марки 316L с антибактериальным покрытием.
  • Термос оснащен светодиодным дисплеем, информирующим владельца о температуре жидкости.
  • Его можно подключить к смартфону – управлять работой и получать полезную информацию.
  • С его помощью пользователь может вывести на экран свое имя или любой другой текст.

Управлять термосом можно со смартфона / Фото

  • Еще одна полезная функция – напоминание о необходимости выпить воды. Датчик движения определяет сколько раз в день пользователь пил воду и фиксирует количество потребляемой жидкости.
  • Производитель заявляет о 4 неделях работы на одном заряде.
  • Присутствует беспроводная зарядка.

HUAWEI Smart bottle Haers / Фото HUAWEI

  • Объем HUAWEI Smart bottle Haers составляет 440 миллилитров.
  • Он способен поддерживать стабильную температуру до 12 часов.
  • Кроме воды, термос можно использовать и для других напитков, включая соевое молоко, сок, газировку и чай.
  • Доступные цвета: черный, синий и белый.

HUAWEI Smart bottle Haers / Фото HUAWEI

Цена

Купить новинку можно только в Китае. За нее производитель просит 25 долларов.

Автор: Олександр Гайдамашко