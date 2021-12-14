Новинка HUAWEI Smart bottle Haers может похвастаться информационным дисплеем, модулем беспроводной зарядки и другими полезными функциями.

Интересно С заботой об окружающей среде: как Samsung помогает утилизировать старые смартфоны

Характеристики

HUAWEI Smart bottle Haers выполнен в корпусе из нержавеющей стали марки 316L с антибактериальным покрытием.

Термос оснащен светодиодным дисплеем, информирующим владельца о температуре жидкости.

Его можно подключить к смартфону – управлять работой и получать полезную информацию.

С его помощью пользователь может вывести на экран свое имя или любой другой текст.

Управлять термосом можно со смартфона / Фото

Еще одна полезная функция – напоминание о необходимости выпить воды. Датчик движения определяет сколько раз в день пользователь пил воду и фиксирует количество потребляемой жидкости.

Производитель заявляет о 4 неделях работы на одном заряде.

Присутствует беспроводная зарядка.

HUAWEI Smart bottle Haers / Фото HUAWEI

Объем HUAWEI Smart bottle Haers составляет 440 миллилитров.

Он способен поддерживать стабильную температуру до 12 часов.

Кроме воды, термос можно использовать и для других напитков, включая соевое молоко, сок, газировку и чай.

Доступные цвета: черный, синий и белый.

HUAWEI Smart bottle Haers / Фото HUAWEI

Цена

Купить новинку можно только в Китае. За нее производитель просит 25 долларов.