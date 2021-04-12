В начале апреля Iddes Yachts представила концепт 300-метровой научно-исследовательской яхты Earth300, которая будет работать на жидкосолевом ядерном реакторе и будет полностью безотходной. Как сообщает компания, ученых, исследователей, студентов и художников будут пускать на борт за символические деньги.

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Что известно об экологическом корабле

На проектирование судна потратили 6 лет и 5 миллионов долларов. Само строительство обойдется в 500-700 миллионов долларов.



Экологическая яхта Earth300 на ядерном реакторе / Концепт Iddes Yachts

Эти расходы Оливера планирует покрыть за счет миллиардеров, которые захотят отправиться в 10-дневный экотур на уникальном корабле.

Кроме них, желанными пассажирами судна станут ученые и эксперты по климату. Для них прямо на борту оборудуют 22 лаборатории, способных вместить около 160 специалистов.

Глава Iddes Yachts рассчитывает спустить на воду первую атомную яхту уже в 2025 году. Тогда же она может отправиться в первый тур к берегам Антарктиды. Но поскольку для сертификации реактора нужно более семи лет, первое время она, вероятно, будет работать на синтетическом экотопливе.