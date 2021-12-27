Через 200 лет после прекращения деятельности инквизиторов, места, где процессы над ведьмами и еретиками проходили особенно часто, характеризуются снижением экономической активности, доверия и образования. Детальнее – дальше.

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Что выявил анализ

Исследователи изучили документы, касающиеся расследований, проводимых инквизицией Католической церкви с 1478 по 1834 годы.

Из 67 521 записи о судебных процессах они получили данные о местах, где это происходило, о том, где родились и где проживали обвиняемые.

Они сопоставили географическое распределение интенсивности деятельности инквизиции с современными данными валового внутреннего продукта на душу населения Испании.

Как пишет Conversation, в Испании сложно получить данные о ВВП отдельных муниципалитетов, поэтому ученые использовали спутниковые снимки регионов в ночное время: степень освещенности территорий региона имеет четкую корреляцию с доходом на душу населения и широко применяется для оценки экономической активности.

Экономика

В результате было обнаружено, что в наиболее ярко освещенных (т.е. наиболее развитых и богатых сегодня) муниципалитетах активность органов инквизиции была минимальной.

Там, где преследования еретиков были умеренными, наблюдалось уменьшение ВВП.

А там, где инквизиция производила особенно активную работу, уровень экономической активности заметно ниже, чем в других регионах.

Разница при этом достаточно существенная: в муниципалитетах, где расследований было мало, средний показатель ВВП на душу населения составляет 19450 евро. Там же, где процессов было много, он равняется 18 тысяч евро.

По мнению авторов исследования, если бы инквизиции в Испании не было, годовой объем производства страны был бы сейчас на 4,1 процента выше.

Образование и доверие к окружающим

Кроме того, в регионах, где инквизиция вела себя особенно активно, уровень высшего образования сейчас ниже на 5,6 процента.

Также был проведен опрос 26 тысяч жителей Испании по теме доверия к другим людям. Результаты показывают снижение доверия в тех областях, где процессы происходили чаще. При этом уровень религиозности там до сих пор выше.

Интересно, что исследователи не приводят конкретного механизма влияния инквизиционных процессов на современную экономику. Неясно, как именно это могло затормозить развитие.