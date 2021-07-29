Как экономить заряд батареи на смартфоне благодаря "темному режиму"

Android и Apple дают пользователям возможность переводить свои смартфоны в "темный режим". Эта функция показала потенциал для экономии заряда батареи телефонов с большими экранами, поскольку позволяет темным пикселям потреблять меньше энергии, чем светлым пикселям. Но действительно ли это экономит заряд батареи?

Ученые Университета Пердью, США, провели исследования, чтобы понять, действительно ли "темный режим" на смартфонах помогает экономить заряд батареи. Хотя тестирование проводилось только на телефонах, использующих операционную систему Android, но и для Apple выводы подойдут, если использовать iPhone X.

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Темный режим может продлить время автономной работы устройства / Фото Tech Xplore

Какие программы и телефоны использовались в исследовании

Ученые проследили, как меняется время автономной работы, если работают самые распространенные приложения для телефонов:

Google Maps.

Google News.

Google Phone.

Google Calendar.

YouTube.

Калькулятор.

Для тестирования были выбраны телефоны, работающие на операционной системе Android:

Pixel 2.

Moto Z3.

Pixel 4.

Pixel 5.

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Как влияет тип экрана на время автономной работы

Смартфоны, вышедшие после 2017 года, преимущественно имеют экран OLED. Поскольку в таких экранах нет подсветки, как в жидкокристаллических экранах старых телефонов, то будет потребляться меньше энергии при изображении темных пикселей.

Яркость OLED-экранов определяет, насколько "темный режим" экономит время автономной работы. Многие люди используют функцию "автоматической яркости" по умолчанию. Эта функция, как правило, поддерживает уровень яркости на уровне 30-40% большую часть времени, если находиться в помещении.

Как увеличить время автономной работы смартфона

Исследователи обнаружили закономерность:

Если экран настроен на 100% яркости, то переключение на "темный режим" будет экономить 39 – 47% заряда батареи.

Если экран настроен на 30 – 50% яркости, то "темный режим" сохранит 3 – 9% заряда батареи.

Если установить на телефоне "светлый режим" и 20% яркости экрана, то энергии будет тратиться столько же, как и при 50% яркости экрана в "темном режиме".

Также ученые обнаружили, что система Android при расчете времени автономной работы устройства не учитывает контент на экране. Итак, система не учитывает влияние "темного" или "светлого" режимов энергопотребления.

В связи с этим команда ученых разрабатывает собственное приложение для смартфонов Android Battery+, которое рассчитывает время автономной работы более корректно, ведь учитывает темные пиксели на экране смартфона.