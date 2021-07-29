Ученые Университета Пердью, США, провели исследования, чтобы понять, действительно ли "темный режим" на смартфонах помогает экономить заряд батареи. Хотя тестирование проводилось только на телефонах, использующих операционную систему Android, но и для Apple выводы подойдут, если использовать iPhone X.

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Темный режим может продлить время автономной работы устройства / Фото Tech Xplore

Какие программы и телефоны использовались в исследовании

Ученые проследили, как меняется время автономной работы, если работают самые распространенные приложения для телефонов:

Google Maps.

Google News.

Google Phone.

Google Calendar.

YouTube.

Калькулятор.

Для тестирования были выбраны телефоны, работающие на операционной системе Android:

Pixel 2.

Moto Z3.

Pixel 4.

Pixel 5.

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Как влияет тип экрана на время автономной работы

Смартфоны, вышедшие после 2017 года, преимущественно имеют экран OLED. Поскольку в таких экранах нет подсветки, как в жидкокристаллических экранах старых телефонов, то будет потребляться меньше энергии при изображении темных пикселей.

Яркость OLED-экранов определяет, насколько "темный режим" экономит время автономной работы. Многие люди используют функцию "автоматической яркости" по умолчанию. Эта функция, как правило, поддерживает уровень яркости на уровне 30-40% большую часть времени, если находиться в помещении.

Как увеличить время автономной работы смартфона

Исследователи обнаружили закономерность:

Если экран настроен на 100% яркости, то переключение на "темный режим" будет экономить 39 – 47% заряда батареи.

Если экран настроен на 30 – 50% яркости, то "темный режим" сохранит 3 – 9% заряда батареи.

Интересный факт. Если установить на телефоне "светлый режим" и 20% яркости экрана, то энергии будет тратиться столько же, как и при 50% яркости экрана в "темном режиме".

Также ученые обнаружили, что система Android при расчете времени автономной работы устройства не учитывает контент на экране. Итак, система не учитывает влияние "темного" или "светлого" режимов энергопотребления.

В связи с этим команда ученых разрабатывает собственное приложение для смартфонов Android Battery+, которое рассчитывает время автономной работы более корректно, ведь учитывает темные пиксели на экране смартфона.