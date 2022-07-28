Интерес Маска к этому металлу понятен: недавно Tesla представила новый тип аккумуляторов со сроком службы в 100 лет, и именно никель является ключевым ее элементом. Если миллиардер хочет запустить технологию в производство и обогнать таким образом конкурентов, он должен найти надежного поставщика. И ищет он его в Индонезии.

Интересно Канадские ученые посчитали вероятность смерти от обломков падающей из космоса ракеты

Экологи против Илона Маска

В мае генеральный директор Tesla встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. Центральной темой стали потенциальные инвестиции компании в индонезийскую добычу никеля.

После этого группа активистов обратилась к предпринимателю с просьбой избежать инвестиций в индонезийскую никелевую промышленность из-за опасений, что добыча полезных ископаемых приведет к разрушению окружающей среды и нанесет ущерб коренным общинам Индонезии.

Никелева промышленность в Индонезии имеет послужной список вреда окружающей среде, угроз криминализации, нарушающих демократию и справедливость, угроз уязвимым группам и многочисленных нарушений закона,

– говорится в письме.

В частности, правозащитники и экологи отмечают, что никелевая промышленность вызывала и продолжит вызвать массовую вырубку лесов, загрязнение воды и криминализацию коренных народов, защищающих свою землю.

Ответа на обращение пока нет. Как отмечает источник, учитывая текущее состояние рынка, отказ от инвестиций кажется маловероятным. Отрасль страдает постоянными дефицитами сырья и ростом цен на компоненты. Кроме того, в последнее время рынок наполнился новыми компаниями, увеличив конкуренцию в разы. Над своими электромобилями работают Appe, Sony, Xiaomi, Foxconn и другие известные бренды.