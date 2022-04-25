Экипаж коммерческой миссии Ax-1 наконец-то покинул МКС и скоро вернется на Землю

Участники коммерческой миссии Axiom 1 наконец-то смогли покинуть Международную космическую станцию и возвращаются на Землю на корабле SpaceX Crew Dragon. Возвращение на планету уже переносилось несколько раз.

Сначала астронавты должны были покинуть орбитальную станцию еще 19 апреля. Тем не менее, им пришлось задержаться, поскольку в районе предполагаемой посадки на побережье Флориды на несколько дней установились неблагоприятные погодные условия.

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Отстыковка корабля от МКС была произведена 24 апреля в 21:10 по времени восточного побережья США (25 апреля, 04:10 по киевскому времени). Приводится капсула с экипажем у берегов Флориды 25 апреля в 13:06 по местному времени (25 апреля, 20:06 по киевскому времени).

Спасибо за поддержку в этом удивительном приключении. Она продолжалась дольше и оказалась более интересной, чем мы думали. Мы очень ценим ваш профессионализм, и на этом мы откланяемся,

– сказал по рации сразу после отстыковки корабля командир экипажа Ax-1 Майкл Лопес-Алегрия.

Вместе с ним после нескольких дней на МКС на Землю отправились американский предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Первая миссия Axiom Space

Оператором коммерческой миссии Ax-1 является американская компания Axiom Space. Доставка частного экипажа на орбитальную станцию и обратно производится вместе с NASA и SpaceX. Реализация миссии началась 8 апреля, когда экипаж Ax-1 отправился в путь к МКС на корабле SpaceX Crew Dragon, который был выведен в космос ракетой Falcon 9. Возвращение астронавтов на Землю было запланировано на 19 апреля, но погода внесла свои корректировки. миссии неоднократно откладывалась.