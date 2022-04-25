Сначала астронавты должны были покинуть орбитальную станцию еще 19 апреля. Тем не менее, им пришлось задержаться, поскольку в районе предполагаемой посадки на побережье Флориды на несколько дней установились неблагоприятные погодные условия.

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Отстыковка корабля от МКС была произведена 24 апреля в 21:10 по времени восточного побережья США (25 апреля, 04:10 по киевскому времени). Приводится капсула с экипажем у берегов Флориды 25 апреля в 13:06 по местному времени (25 апреля, 20:06 по киевскому времени).

Спасибо за поддержку в этом удивительном приключении. Она продолжалась дольше и оказалась более интересной, чем мы думали. Мы очень ценим ваш профессионализм, и на этом мы откланяемся,

– сказал по рации сразу после отстыковки корабля командир экипажа Ax-1 Майкл Лопес-Алегрия.

Вместе с ним после нескольких дней на МКС на Землю отправились американский предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Первая миссия Axiom Space

Оператором коммерческой миссии Ax-1 является американская компания Axiom Space. Доставка частного экипажа на орбитальную станцию и обратно производится вместе с NASA и SpaceX. Реализация миссии началась 8 апреля, когда экипаж Ax-1 отправился в путь к МКС на корабле SpaceX Crew Dragon, который был выведен в космос ракетой Falcon 9. Возвращение астронавтов на Землю было запланировано на 19 апреля, но погода внесла свои корректировки. миссии неоднократно откладывалась.