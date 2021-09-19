Старт миссии Inspiration4

Миссия Inspiration4 стартовала 16 сентября в 3:02 по киевскому времени со стартовой площадки в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал. Ракета Falcon 9 вывела космический корабль Crew Dragon на орбиту Земли, где гражданские астронавты пробыли в течение 3-х суток на рекордной высоте более чем 585 километров.

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В течение полета экипаж выполнил ряд экспериментов, направленных на исследование влияния условий микрогравитации и космического пространства на тела неподготовленных членов экипажа, и другие задачи.

Экипаж Inspiration4 находился на высоте выше орбиты Международной космической станции и космического телескопа "Хаббл". Последний раз человечество летало так далеко в космос еще в 1970-х – во времена программы по исследованию Луны "Аполлон".

Трансляция возвращения экипажа Inspiration4: смотрите видео онлайн

Коротко о возвращении астронавтов

Crew Dragon после нескольких маневров опустился до 365 километров.

Финальный маневр deorbiting провели в 6:16 PM EDT (1:16 по киевскому времени).

После торможения в атмосфере космический корабль опустился на 4 больших парашютах в 7:06 PM EDT (2:06) примерно в 30 милях к северо-востоку от места запуска – Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Длительность миссии – 71 час.

Чем миссия Inspiration4 такая особенная

Это первая в истории космическая туристическая поездка экипажа, все члены которого не являются профессиональными астронавтами. Кроме того, одной из главных задач миссии является одна из самых масштабных благотворительных акций по сбору 200 миллионов долларов для исследовательской больницы им. Св. Иуды, которая занимается лечением рака у детей. Организатор полета Джаред Айзекман (основатель Shift4 Payments), который и оплатил все путешествие (сумма контракта с SpaceX до сих пор тайна) перед стартом миссии пожертвовал больнице 100 миллионов долларов.

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Нашивка миссии Inspiration4 / Фото SpaceX

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Экипаж Inspiration4

Джаред Айзекман

Организатором полета, который и выкупил все места на космическом корабле для других членов экипажа, является 38-летний бизнесмен и миллиардер Джаред Айзекман. Он является основателем платежной платформы Shift4 Payments.



Джаред Айзекман / Фото SpaceX

Айзекман является опытным пилотом и имеет несколько мировых рекордов. Он принимал участие в более чем 100 авиашоу в составе команды Black Diamond Jet Team, посвящая каждое выступление благотворительным целям. В 2011 году Айзекман стал соучредителем крупнейших в мире частных ВВС Draken International для подготовки пилотов для Вооруженных сил США.

Хейли Арсенокс

Когда Хейли было 10 лет, у нее обнаружили остеосаркому - рак кости колена. Ее семья обратилась в детскую исследовательскую больницу им. Св. Иуды для ее лечения и ухода, который включал химиотерапию и операцию, которая спасала конечности.



Хейли Арсенокс / Фото SpaceX

Арсенокс закончила лечение, получила степень бакалавра по испанскому языку в 2014 году, а также получила степень ассистента врача в 2016 году. Сейчас она работает в больнице им. Св. Иуды – именно в том месте, которое спасло ей жизнь.

Крис Семброски

Семброски служил в ВВС США, удерживая флот межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. После службы в ВВС Семброски получил бакалавр в области профессиональной аэронавтики в аэронавигационном университете Эмбри-Риддла.



Крис Семброски / Фото SpaceX

В своей карьере Семброски искал инновационные, ключевые для промышленности методы мониторинга и обслуживания механического оборудования, делая все, от центров обработки данных до больницы, более эффективным. Сейчас он проживает в Сиэтле, штат Вашингтон, и работает в аэрокосмической промышленности.

Сиан Проктор

Доктор Сиан Проктор - геолог, исследователь и специалист по коммуникациям с наукой, которая в течение всей жизни увлекается освоением космоса. Она родилась на Гуаме, когда ее отец работал на станции отслеживания NASA во время миссий "Аполлон".



Сиан Проктор / Фото SpaceX

Она является аналоговой астронавткой (лицо, осуществляющее деятельность в моделируемых космических условиях) и выполнила четыре аналоговые миссии, включая миссию для женщин "Сенсория Марс 2020" в Хавайте, аналогово-имитационном исследовании космоса (HI-SEAS), а также четырехмесячную миссию на Марс, финансируемую NASA, в HI-SEAS для исследования пищевых стратегий для длительных космических полетов.

Несколько интересных фактов о миссии Inspiration4

Член экипажа Inspiretion4 Хейли Арсенокс ранее была пациенткой этой больницы и страдала от рака кости. Ей удалили часть колена и заменили его штифтами и пластиной, поэтому Хейли не только самая молодая американка в космосе, но и первый человек с протезированной концовкой.

Кстати, все четверо членов экипажа олицетворяют одну из добродетелей:

Джаред Айзекман - Лидерство;

Хейли Арсенокс - Надежду;

Крис Семброски - Щедрость;

Сиан Проктор - Процветание.

Интересно, что о всей подготовке к миссии, ее организации и самом полете Netflix снял документальный сериал "Отсчет: Inspiration4 миссия в космос". Он раскрывает истории каждого из членов экипажа, рассказывает о том, как отбирали команду, а также проливает свет на все задания миссии. В сериале можно увидеть всех, кто принимал участие в подготовке к полету: от специалистов SpaceX до главы компании Илона Маска.

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Специальный корабль Crew Dragon

Среди прочего особенностью миссии стал уникальный космический корабль Crew Dragon, который в SpaceX прозвали настоящим "феррари" среди Dragon-ов. Поскольку полет не предусматривал стыковки с МКС, стыковочный узел заменили на прозрачный купол, который открывает фантастический вид на космос и Землю.



Купол Crew Dragon в представлении художника​ / Фото SpaceX