Что именно случилось с туалетом специалист SpaceX не рассказал, а лишь указал, что в системе всасывания отходов была обнаружена какая-то аномалия. Указанная система используется для утилизации отходов.

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В целом миссия прошла очень успешно. У нас были некоторые трудности с системой управления отходами, но мы их решили. Команда корабля отлично провела время на борту,

– заявил Рид на пресс-конференции после успешного возвращения экипажа на Землю.

При полете к Международной космической станции на борту корабля Crew Dragon экипаж обычно проводит не более 24 часов. Однако находясь в капсуле почти трое суток ее экипажу определенно нужно справлять естественные нужды.

Чем особенный Crew Dragon для миссии Inspiration4

В носовой части корабля Crew Dragon расположен стеклянный купол, через который экипаж мог любоваться видами Земли. Купол заменил механизм, с помощью которого Crew Dragon стыкуется с МКС.

Рядом расположен и туалет. Его отделяет от остальной кабины своего рода шторка, которая проходит через всю верхнюю часть космического корабля. По словам Рида, делать два дела одновременно было невозможно, поскольку при использовании туалета на борту Crew Dragon необходимо было закрывать передний люк, прикрывающий купол.

Если вы хотите узнать больше информации о миссии Inspiration4 – здесь мы собрали максимум информации об экипаже, цели полета и другие интересные факты.