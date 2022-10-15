Дыра, за которой наблюдали исследователи, закручивалась и возвращалась в 10 миллиардов раз быстрее, чем любая черная дыра, за которой наблюдали раньше. Воздействие на пространство-время было таким сильным, что обе черные дыры дрожали – или прецесировали – на своих орбитах.

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Эйнштейн был прав

Черные дыры, о которых говорится, во много раз массивнее Солнца – самая большая из них массивнее нашей звезды в 40 раз. Впервые астрономы поймали сигнал от них в 2020 году. С тех пор ученые накапливали все больше новых данных о событии GW200129, позволяющих раскрыть секреты столь эпического столкновения.

Ученые наблюдали процесс прецессии у разных объектов, а на столь больших – никогда. Однако в общей теории относительности Эйнштейна более ста лет назад предусмотрено, что прецессия должна возникать и в двойных чёрных дырах. И теперь астрономы смогли впервые наблюдать этот редкий феномен своими глазами, после пяти лет изучения гравитационных волн.

Дрожь перед слиянием

Авторы статьи, вышедшей в журнале Nature, предполагают, что черные дыры GW200129 находились в хаотических отношениях к своему мощному слиянию. По мере того как они притягивали друг друга, оборачиваясь сокращающимися орбитами, они начали дрожать, как волчки – прецессия происходила несколько раз в секунду. Это в 10 миллиардов раз быстрее скорости прецессии любого другого объекта, известного ученым.

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Это открытие не только подтверждает правоту Эйнштейна, но и поднимает вопрос о том, насколько часты подобные события. Считается, что они происходят довольно редко – раз в тысячу наблюдаемых событий – но, возможно, эти модели следует просмотреть.