Эдвард Сноуден предостерег от использования одного из VPN-сервисов: какого и почему

VPN-сервисы используют во всем мире для обхода цензуры, доступа к заблокированным сайтам и обеспечения конфиденциальности данных. На рынке сегодня присутствуют десятки, а то и сотни решений разной степени защищенности. На один из примеров плохой конфиденциальности указал Сноуден.

Речь идет о ExpressVPN. Поводом для сомнений стал директор сервиса Даниэль Герик и его темное прошлое.

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Даниэль Герик и Project Raven

Вследствие судебного заседания вокруг так называемого "Проекта Ворон" (Project Raven), стало известно, что директор по информационному обеспечению одного из крупнейших VPN-провайдеров в мире ExpressVPN, а также еще два человека, помогали власти Объединенных Арабских Эмиратов взламывать устройства ярых ее критиков.

Все трое, как сообщается, ранее работали в разведке. Марк Байер, Райан Адамс и Даниэль Герик обвиняются в нарушении Правил международной торговли оружием и заговоре с целью мошенничества с устройствами и взломе компьютеров , в том числе и таких, которые базируются в США. Целями проекта были эмир Катара, лауреат Нобелевской премии мира, правозащитник в Йемене и американцы.

, в том числе и таких, которые базируются в США. Целями проекта были эмир Катара, лауреат Нобелевской премии мира, правозащитник в Йемене и американцы. Неназванная американская компания, на которую работали Байер, Адамс и Герик в этот раз, продала в ОАЭ мощный эксплойт с нулевым щелчком мыши для взлома устройств и получения информации из них, за что получала огромные суммы средств. Речь идет о 1 300 000 долларов и 750 000 долларов.

Самое интересное, что представители правления компании ExpressVPN признали, что были в курсе о прошлом своего директора.

Прокуроры говорят, что снимут обвинения, если трое мужчин будут сотрудничать с властями США, заплатят финансовый штраф в размере 335 000 долларов и согласятся со списком неуказанных ограничений на их трудоустройство.

Таким образом это означает, что бывшие работники американских спецслужб вновь подвергаются влиянию власти.

Это и вызвало такие заявления со стороны Сноудена.

– это вредоносная программа, которая позволяет взламывать смартфон или другое устройство без необходимости каких-либо действий со стороны жертвы. Для этого достаточно лишь получить определенное оповещение на гаджет. По такому же принципу работает пресловутое программное обеспечение Pegasus, которое использовали для слежки за политиками, правозащитниками и журналистами по всему миру, в том числе и в ОАЭ. Одной из целей власти Эмиратов был основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Недавно Apple исправила уязвимость с нулевым щелчком мыши в iMessage, которая использовалась вирусом Pegasus.

"Если вы клиент ExpressVPN, то вам не стоит им быть", – пишет Сноуден.

Интересно то, что в комментариях читатели спрашивают о том, какой бы сервис VPN порекомендовал сам Сноуден. Однако ответа он так и не дал.

Напомним, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден стал известным на весь мир в июне 2013 года, когда передал изданиям The Guardian и The Washington Post тысячи секретных документов о слежке Агентством национальной безопасности США за информационными системами многих стран мира в рамках разведывательного проекта PRISM. Сноуден не поддерживал практику слежки за гражданами США и благодаря своему доступу к секретной информации собрал необходимые доказательства.

После разглашения информации его обвинили в шпионаже и государственной измене, объявив в международный розыск. Сноуден просил убежища у более чем 20 стран. Все отказали. Сегодня проживает в России, где имеет вид на жительство на 3 года. Впоследствии сможет стать гражданином РФ.