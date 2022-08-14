Фото недели: "золотой водоворот" галактики с россыпью миллионов молодых звезд

Европейская космическая обсерватория частенько делится поразительными фото космических объектов. В этот раз на новом завораживающем снимке изображены яркие золотистые закрученные облака газа, содержащие чрезвычайно высокое количество молодых звезд.

Эти звездные ясли не что иное, как спиральная галактика, известная как NGC 4303 или Мессье 61 . Она расположена в 50 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы. NGC 4303 является одной из самых больших галактик в скоплении Девы – большой соседней группировки галактик.

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Что интересного в изображенной на фото галактике

NGC 4303 является галактикой, где рождается чрезвычайно большое количество звезд. В свою очередь, изучение этого типа галактик помогает астрономам лучше понять процесс образования звезд во Вселенной.

Звезды образуются, когда облака холодного газа коллапсируют. Энергетическое излучение от новорожденных звезд будет нагревать и ионизировать оставшийся газ.

– пишут представители ESO.

На фотографии, сделанной с помощью Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили, видны яркие закрученные облака ионизированного газа, которые выглядят как "золотой водоворот". Закрученные облака похожи на космические хлебные крошки, позволяющие проследить путь рождения новых звезд.



Фото "золотого водоворота" галактики NGC 4303 / Фото ESO

Астрономы с помощью инструмента Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) на VLT наблюдали NGC 4303 на разных длинах световой волны, чтобы создать это впечатляющее изображение. Сочетание их наблюдений обнаружило сияющий "золотой водоворот", испещренный газовыми облаками ионизированного кислорода, водорода и серы, изображенных синим, зеленым и красным соответственно.

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Согласно заявлению, недавние наблюдения были собраны в рамках проекта под названием Physics в High Angular resolution in Nearby Galaxies (PHANGS), целью которого является выявление соседних галактик на всех длинах волн электромагнитного спектра.