Сначала появились сообщения о световых вспышках ярко-зеленого и белого цвета и шум, похожий на гром. Некоторые жители провинции даже заявили, что шум был настолько громкий, что "потряс их дома".

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Метеор в Канаде

Возгорание зафиксировали в 20:44 по местному времени.

У местных исследователей есть камеры, которые обычно фиксируют деятельность неба, но оно было мрачным, и поэтому ничего не было снято.

Все доступные в сети записи опубликовали пользователи сети со своих камер наблюдения.

Судя по всему, метеорит не сгорел в атмосфере. Поэтому сейчас ученые из Университета Эдмонтона хотят выяснить, где он приземлился. Полагают, что это может быть место к юго-востоку от Эдмонтона в радиусе 60 километров от Ледука.

А на этом видео видна только вспышка в небе:

Крис Херд, эксперт по метеоритам и профессор Университета Альберты, заявил, что на видеозаписях, которые он видел, судя по всему, метеорит из пояса астероидов. Раньше он вращался вокруг Солнца и был зафиксирован учеными. Проходя через атмосферу Земли, он создал звуковой удар.