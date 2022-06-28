Проспал почти весь полет: японская космическая компания запустила хомячка в стратосферу

Японский стартап запустил, в виде эксперимента, в стратосферу капсулу 50 на 60 сантиметров с хомяком внутри. Внутри зонда воссоздали обычные земные условия с комфортным давлением и температурой воздуха. Похоже, эксперимент удался, ведь хомяк проспал почти весь полет.

Зачем хомяк летал в стратосферу

Стоит отметить, что стартап Iwatani Giken занимается сбором метеорологических данных и космической фотографией. Компания стремится совершить пилотируемые подъемы в стратосферу одним из популярных вариантов развлечений и путешествий для людей.

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Эксперимент с хомяком должен был убедить в успешности проекта потенциальных клиентов и инвесторов. В ближайшее время в компании планируют увеличить высоту полета до 25 километров, откуда видно искажение Земли.

Как проходил полет

Воздушный шар с капсулой был запущен из города Миякодзима в префектуре Окинава. На старте конструкция набирала высоту со скоростью 6,3 метра в секунду. Пиковая высота, на которую поднялся грызун внутри шара составила 23 километра. После этого зонд начали плавно спускать в море недалеко от острова Мияко.

Хомяк не испытал никаких неудобств во время полета – на кадрах из "кабины" видно, как он мирно спит на платформе из сена.

Кабину достали из воды – она была в хорошем состоянии. Самое важное, что хомяк оказался живым и совершенно невредимым. Эксперимент можно считать успешным. Более того, он подтолкнул компанию к следующему шагу – экспериментальному полету с человеком на борту, который стартап планирует осуществить уже в этом году.

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Новости о космических полетах или исследованиях всегда интересны и увлекательны. Еще бы, ведь постоянно происходит что-то необычное, как, например, обновление прошивки космического аппарата, инструменты которого работают под управлением старой и уже почти забытой Windows 98. В результате Европейское космическое агентство получило практически новый инструмент, ведь обновление прошивки значительно расширило возможности запущенного к Марс 19 лет назад аппарата. Теперь он с новыми силами продолжит исследование Красной планеты.

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Между тем, NASA начало последовательно отключать инструменты самых отдаленных рукотворных объектов в космосе: аппаратов "Вояджер-1" и "Вояджер-2".

К сожалению, оба аппарата скоро столкнутся с серьезной проблемой – нехваткой энергии. NASA должно отключить часть оборудования, чтобы еще немного продлить срок службы. Однако и этого надолго не станет: впоследствии "Вояджеры" продолжат свой путь в полной тишине и одиночестве.