Google создал клавиатуру, все кнопки которой расположены в один длинный ряд
Источник:ArsTechnica
Компания Google часто экспериментирует с разнообразными странными продуктами в Японии. Недавно там второй год подряд выпустили чипсы, чтобы рекламировать будущие смартфоны Pixel, а теперь создали очередную неудобную клавиатуру.
История шутливых клавиатур от японского офиса Google насчитывает не один такой удивительный гаджет. Все они используются годами как способ продвижения Google Gboard. В 2019 году компания выпустила устройство в виде ложки, которую нужно было сгибать для печати.
Представлено устройство для тех, кто любит писать, но не хочет отвлекаться на что-то другое
В один ряд
- Согласно проекту, клавиатура имеет длину 5,25 фута (1600 миллиметров).
- При этом компания заявляет, что это не самая длинная ее вариация, над которой она работала. Оригинальный прототип имел длину 7,87 фута (2400 мм).
- Всего в корпусе используется 17 плат: 16 для крепления клавиш и одна плата управления.
Шутливая клавиатура Gboard Stick Version от Google / Фото Google
Шутливая клавиатура Gboard Stick Version от Google / Фото Google
Google Japan говорит, что такой дизайн удобен для загроможденных столов, хранения вещей и поиска нужных клавиш при наборе текста. Видео показывает много других вариантов применения клавиатуры – например, доставать вещи из-под кровати, измерять рост ребенка или сделать из нее рыболовный сачок.
Как пользоваться Gboard Stick Version: видео
Конечно, большинство этих "рекомендаций" к применению являются шутками. Google не будет массово производить или продавать новую клавиатуру.
Компания также опубликовала файлы программного обеспечения для Gboard Stick Version на сайте GitHub вместе со схемами и чертежами, чтобы создать клавиатуру можно было самостоятельно с помощью 3D-принтера.