История шутливых клавиатур от японского офиса Google насчитывает не один такой удивительный гаджет. Все они используются годами как способ продвижения Google Gboard. В 2019 году компания выпустила устройство в виде ложки, которую нужно было сгибать для печати.

Представлено устройство для тех, кто любит писать, но не хочет отвлекаться на что-то другое

В один ряд

Согласно проекту, клавиатура имеет длину 5,25 фута (1600 миллиметров).

При этом компания заявляет, что это не самая длинная ее вариация, над которой она работала. Оригинальный прототип имел длину 7,87 фута (2400 мм).

Всего в корпусе используется 17 плат: 16 для крепления клавиш и одна плата управления.



Шутливая клавиатура Gboard Stick Version от Google / Фото Google



Шутливая клавиатура Gboard Stick Version от Google / Фото Google

Google Japan говорит, что такой дизайн удобен для загроможденных столов, хранения вещей и поиска нужных клавиш при наборе текста. Видео показывает много других вариантов применения клавиатуры – например, доставать вещи из-под кровати, измерять рост ребенка или сделать из нее рыболовный сачок.

Как пользоваться Gboard Stick Version: видео

Конечно, большинство этих "рекомендаций" к применению являются шутками. Google не будет массово производить или продавать новую клавиатуру.

Компания также опубликовала файлы программного обеспечения для Gboard Stick Version на сайте GitHub вместе со схемами и чертежами, чтобы создать клавиатуру можно было самостоятельно с помощью 3D-принтера.