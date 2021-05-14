О начале подготовки к миссии на Международную космическую станцию сообщила компания космического туризма Space Adventures. Юсаку Маедзава сейчас является ее клиентом и уже успешно прошел необходимые медицинские осмотры.

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Как идет подготовка

Маедзава и его помощник по бизнесу Эдзо Хирано отправятся к МКС 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток.

В июне будущие туристы начнут трехмесячную подготовку к космическому полету.

Мне очень интересно, на что похожа жизнь в космосе. Поэтому я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться со всем миром на своем YouTube-канале,
 – сообщил Маедзава.

  • Известно, что всего на МКС побывало семь человек, оплативших полет за свой счет. Юсаку Маедзава планирует стать восьмым частным космическим туристом.
  • Кроме того, это будет первый частный визит астронавта на МКС за более чем 10 лет.
  • Маедзава и Хирано также будут первыми гражданами Японии, которые совершат частное космическое путешествие.