О начале подготовки к миссии на Международную космическую станцию сообщила компания космического туризма Space Adventures. Юсаку Маедзава сейчас является ее клиентом и уже успешно прошел необходимые медицинские осмотры.

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Как идет подготовка

Маедзава и его помощник по бизнесу Эдзо Хирано отправятся к МКС 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток.

В июне будущие туристы начнут трехмесячную подготовку к космическому полету.

Мне очень интересно, на что похожа жизнь в космосе. Поэтому я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться со всем миром на своем YouTube-канале,

– сообщил Маедзава.