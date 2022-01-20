Японский Amazon начал продавать коробки удачи со случайными видеокартами

В японской версии Amazon заметили весьма необычный товар – коробки со случайными видеокартами. За фиксированную цену можно получить как современную дорогую модель, так и более дешевый вариант прошлых поколений.

Все экземпляры Lucky Box быстро раскупили. Стоила такая коробка 14 тысяч иен, что примерно равно 120 долларам. Будут ли новые поступления, неизвестно.

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Что внутри

Покупатель заранее не знает, какую именно видеокарту ему доставят. Внутри коробки мог оказаться как современный 3D-ускоритель, вроде GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT, так и видеоадаптеры прошлых и позапрошлых поколений.

Сообщается, что после покупки товар не подлежит возврату.

Шансы на "выпадение" видеокарт следующие:

GeForce RTX 30 или Radeon RX 6000 — 2%;

GeForce RTX 20 и Radeon RX 5000 — 4%;

GeForce 10 или Radeon RX 500 — 8%;

GeForce 9 или Radeon RX 300 — 16%;

Более старые версии видеокарт NVIDIA и AMD - (не уточняется, какие) — 70%.

Вероятность выпадения той или иной видеокарты / Фото Amazon

По словам продавца, все видеоадаптеры в рабочем состоянии, но некоторые из них уже были в эксплуатации. Карты из линеек GeForce 3000 и RX 6000-совершенно новые.

На странице товара на Amazon всего два отзыва – ни один из них не описывает впечатления от покупки. В одном пользователь говорит, что не покупал LuckyBox, но хотел бы попробовать это сделать. Автор другой рассказал, что оформил заказ и отметил, что Amazon начал обрабатывать покупку не сразу.

Сколько всего куплено товаров – неизвестно.