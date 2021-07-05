Японские ученые объяснили дефицит лития во Вселенной
Источник:The University of Tokyo
Сегодня Количество лития во Вселенной между теоретически предусмотренным его количеством достигает трехкратного значения. Ученые из Японии уверены, что решили космологические проблему лития. Они сократили разницу между теоретически предсказанным его количеством и наблюдаемой всего до 10%, что равно погрешности измерения.
Что не так с литием
Космологическая проблема лития была своего рода палкой в колесе теории Большого взрыва. На начальной стадии процесса во Вселенной начали появляться атомы легких элементов, среди которых был и литий. Чтобы доказать теорию, например, вполне достаточно подсчитать остаточное количество легких элементов в спектре звезд. И если с водородом и гелием все в порядке – их примерно столько, сколько должно сегодня быть, то лития во Вселенной наблюдается в три раза меньше, чем следует из теории.
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Почему же лития так мало? Ученые нашли объяснение
Ученые Сейя Хаякава и Хидетоши Ямагучи из Центра ядерных исследований в Университете Токио предложили и поставили эксперимент, способный объяснить цепочку ядерных превращений, которые повлекли за собой снижение объемов лития после Большого взрыва.
Сначала его было в избытке, но целый комплекс процессов, в ходе нуклеосинтеза Большого взрыва привел к тому, что доминирующей и малоизвестной формой лития стал стабильный изотоп лития-7 (7Li) которого 92,5% в наблюдаемой Вселенной.
Как считают японские физики, литий-7 образовался в процессах создания и распада нестабильного изотопа бериллия-7, который тоже относится к легким элементам и который также массово формировался в первые моменты Большого взрыва. Поэтому либо ожидаемые объемы лития были переоценены, либо процессы синтеза лития с участием бериллия были не учтены полноценно, либо же нужно учесть оба этих фактора.
Эксперимент японских ученых
Для доказательства своей версии ученые на экспериментальной установке били изотопом бериллия-7 по мишени с дейтерием атома водорода с одним лишним нейтроном. В процессе распада возникал изотоп лития-7 и протон. Дейтерий в этой схеме играл роль троянского коня, а протон был «солдатом» который нужно удержать в стабильном состоянии, чтобы он успел принять участие в реакции превращения нестабильного бериллия-7 в стабильный литий-7.
Если процессы во Вселенной после Большого взрыва проходили так, как объяснили японские ученые, то количество наблюдаемого лития всего на 10% превосходит теоретически предусмотрено. Возможно, это открытие поможет стереть еще одно белое пятно на карте науки и «железно» докажет теорию Большого Взрыва.