Японские производители микросхем столкнулись с новым дефицитом: в чем проблема

Крупнейшие японские производители полупроводников, от Toshiba до Sony, предупреждают, что попыткам правительства оживить отечественную индустрию микросхем грозит ряд проблем. И нехватка материалов – не самая серьезная из них.

В обращении Министерству экономики, торговли и промышленности в прошлом месяце группа производителей в области электронной промышленности заявила, что в течение следующих нескольких лет у Японии есть наибольший шанс восстановить свои позиции на рынке полупроводниковой продукции. Однако на пути к этому стоит трудовой кризис.

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Есть вакансия

Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий заявила, что успех сектора зависит от привлечения достаточного количества специалистов по внедрению инноваций и управлению заводами по производству микросхем. По оценкам, восьми крупным производителям нужно будет нанять около 35 тысяч инженеров в течение следующих 10 лет, чтобы не отставать от темпов инвестиций.

Отмечается, что трудовой кризис наступил в результате увеличения инвестиций в полупроводниковый сектор в рамках усилий по укреплению экономической безопасности страны на фоне нехватки микросхем, вызванной пандемией Covid-19.

Часто говорят, что не хватает микросхем, но больше всего не хватает инженеров,

— говорит Хидеки Вакабаяси, профессор Токийского научного университета и глава целевой группы по политическим предложениям в Комитете по полупроводникам JEITA.

Чтобы поддерживать инновации и поиск потенциальных сотрудников, Toshiba, Sony и другие компании сотрудничают с лучшими научными отделами по всей стране и инвестируют дополнительные ресурсы в исследование микросхем и подбор персонала.

Сегодня первенство в полупроводниковой сфере крепко удерживает Тайвань. На его производство приходится обеспечение более 50 процентов всего мирового спроса. Получить преимущество пытается Китай, в том числе претендуя на тайваньскую территорию и захват заводов TSMC. США в это время на государственном инвестируют миллиарды в развитие своего производства процессоров, плат памяти и других микросхем, поскольку в 2020 году на страну приходилось лишь 12 процентов всех мощностей в мире. Кроме того, значительными игроками рынка являются такие компании как Samsung, GlobalFoundries, Micron, Nvidia и другие. У Японии, которая в свое время была одной из тех стран, которые толкали технологический бум вперед, есть все шансы отвоевать позиции на рынке.