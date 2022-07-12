За покупками – через дополненную реальность: японские пенсионеры тестируют новый способ шопинга
Источник:Nikkei
В небольшом японском поселке Иидзуна продуктовый магазин 7-Eleven предлагает местным пенсионерам уникальную услугу. Пока в рамках тестирования они могут заказать товары через дополненную реальность. Рассказываем, как это работает.
Услуга в первую очередь ориентирована на пожилых людей и граждан, ведущих малоподвижный образ жизни. Сколько будет продолжаться тестирование, неизвестно.
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Как это работает
- Как пишет источник, предоставляя данную услугу, продавец фактически выступает глазами покупателя.
- Консультант магазина в гарнитуре дополненной реальности ходит по торговому залу, смотря на полки, а изображение транслируется на гаджет клиента.
- Последнему нужно просто указать пальцем на нужный ему товар, после чего сотрудник магазина увидит соответствующую отметку через очки.
- При этом во время виртуального шопинга покупатели могут общаться с консультантом посредством голосовой связи.
- Затем собранный набор продуктов отправляется домой к клиенту.
Услуга стартовала в тестовом режиме в начале июня и доступна раз в неделю. В течение первых двух недель ею воспользовались 13 человек в возрасте 60 лет и старше.
Сами смарт-очки были разработаны и выпущены компанией Toppan в 2020 году. Первоначально они предназначались для пожилых фермеров, которые могли таким образом направлять работу менее опытных работников на яблочных плантациях. Позже технологию решили перепрофилировать и под другие нужды.Напомним, что сегодня свои гарнитуры дополненной и виртуальной реальностей активно создают компании Apple и Meta. Первая все никак не определится с датой запуска. Разработка длится уже не один год и за это время инсайдеры называли все новые и даты вероятного анонса. Гарнитуру Apple ожидали на летней презентации, однако компания о ней не упомянула. Чего не скажешь о Марке Цукерберге, который недавно показал миру будущую новинку в работе, хотя дизайн гаджета был специально размыт. Известно, что гарнитура Cambria от компании Meta способна работать как с виртуальной, так и дополненной реальностями.