Услуга в первую очередь ориентирована на пожилых людей и граждан, ведущих малоподвижный образ жизни. Сколько будет продолжаться тестирование, неизвестно.

Известный инсайдер рассказал когда Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности

Как это работает

Как пишет источник, предоставляя данную услугу, продавец фактически выступает глазами покупателя.

Консультант магазина в гарнитуре дополненной реальности ходит по торговому залу, смотря на полки, а изображение транслируется на гаджет клиента.

Последнему нужно просто указать пальцем на нужный ему товар, после чего сотрудник магазина увидит соответствующую отметку через очки.

При этом во время виртуального шопинга покупатели могут общаться с консультантом посредством голосовой связи.

Затем собранный набор продуктов отправляется домой к клиенту.

Услуга стартовала в тестовом режиме в начале июня и доступна раз в неделю. В течение первых двух недель ею воспользовались 13 человек в возрасте 60 лет и старше.

Сами смарт-очки были разработаны и выпущены компанией Toppan в 2020 году. Первоначально они предназначались для пожилых фермеров, которые могли таким образом направлять работу менее опытных работников на яблочных плантациях. Позже технологию решили перепрофилировать и под другие нужды.

Напомним, что сегодня свои гарнитуры дополненной и виртуальной реальностей активно создают компании Apple и Meta. Первая все никак не определится с датой запуска. Разработка длится уже не один год и за это время инсайдеры называли все новые и даты вероятного анонса. Гарнитуру Apple ожидали на летней презентации, однако компания о ней не упомянула. Чего не скажешь о Марке Цукерберге, который недавно показал миру будущую новинку в работе, хотя дизайн гаджета был специально размыт. Известно, что гарнитура Cambria от компании Meta способна работать как с виртуальной, так и дополненной реальностями.