Услуга в первую очередь ориентирована на пожилых людей и граждан, ведущих малоподвижный образ жизни. Сколько будет продолжаться тестирование, неизвестно.
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Как это работает
- Как пишет источник, предоставляя данную услугу, продавец фактически выступает глазами покупателя.
- Консультант магазина в гарнитуре дополненной реальности ходит по торговому залу, смотря на полки, а изображение транслируется на гаджет клиента.
- Последнему нужно просто указать пальцем на нужный ему товар, после чего сотрудник магазина увидит соответствующую отметку через очки.
- При этом во время виртуального шопинга покупатели могут общаться с консультантом посредством голосовой связи.
- Затем собранный набор продуктов отправляется домой к клиенту.
Услуга стартовала в тестовом режиме в начале июня и доступна раз в неделю. В течение первых двух недель ею воспользовались 13 человек в возрасте 60 лет и старше.
Сами смарт-очки были разработаны и выпущены компанией Toppan в 2020 году. Первоначально они предназначались для пожилых фермеров, которые могли таким образом направлять работу менее опытных работников на яблочных плантациях. Позже технологию решили перепрофилировать и под другие нужды.