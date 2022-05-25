Согласно сообщениям, японский космонавт посетит орбитальную станцию шлюза, которую NASA планирует построить возле Луны. Японское участие в миссии посадки на поверхность спутника Земли тоже не исключается.
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Я восхищаюсь работой, которую мы будем делать вместе на станции шлюза на орбите Луны, и я с нетерпением жду, когда первый японский космонавт присоединится к программе,
– отметил американский президент.
Сотрудничество в космической сфере является частью большего соглашения между Соединенными Штатами и Японией о совместной работе по развитию сетей 5G, кибербезопасности, науки и т.д. Включение японского космонавта Киоши Ваката в экипаж миссии также было согласовано, который в следующем году отправится на корабле Crew Dragon на международную космическую станцию.
Программа "Артемида"
Программа Артемида была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель – возвращение через 53 года американских астронавтов на лунную поверхность в 2025 году, строительство лунной станции на орбите спутника и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.
Характерной особенностью американской программы "Артемида" является то, что США собираются совершить рывок к Луне не сами, а вместе с партнерами. Конечно, Америка будет председательствовать, но другим участникам предлагается внести свой вклад в историю.
В последний раз нога человека ступала на поверхность нашего единственного природного спутника в конце 1972 года во время миссии Apollo-17.
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В настоящее время NASA готовится к тестовому полету ракеты и корабля Orion в рамках программы.
- Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.
- В ходе миссии "Артемида-2" на Луну отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль, полет которого сейчас планируется в 2024 году, должен будет совершить облет природного спутника Земли. После выполнения длительного космического полета корабль Orion вернется на Землю, а капсула с астронавтами приводится в Атлантике.
- В рамках миссии "Артемида-3" уже предстоит высадка американских астронавтов на поверхность Луны.
- По всей вероятности, следующая после "Артемида-3" миссия с посадкой будет осуществляться прямо с лунной космической станции, которая будет использована как база. После завершения работ на спутнике астронавты вернутся на станцию.