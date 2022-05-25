Согласно сообщениям, японский космонавт посетит орбитальную станцию ​​шлюза, которую NASA планирует построить возле Луны. Японское участие в миссии посадки на поверхность спутника Земли тоже не исключается.

Не упустите "Вояджер-1" прислал странные данные из межзвездного пространства инженеры занялись разгадкой тайны

Я восхищаюсь работой, которую мы будем делать вместе на станции шлюза на орбите Луны, и я с нетерпением жду, когда первый японский космонавт присоединится к программе,

– отметил американский президент.

Сотрудничество в космической сфере является частью большего соглашения между Соединенными Штатами и Японией о совместной работе по развитию сетей 5G, кибербезопасности, науки и т.д. Включение японского космонавта Киоши Ваката в экипаж миссии также было согласовано, который в следующем году отправится на корабле Crew Dragon на международную космическую станцию.

Программа "Артемида"

Программа Артемида была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель – возвращение через 53 года американских астронавтов на лунную поверхность в 2025 году, строительство лунной станции на орбите спутника и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Характерной особенностью американской программы "Артемида" является то, что США собираются совершить рывок к Луне не сами, а вместе с партнерами. Конечно, Америка будет председательствовать, но другим участникам предлагается внести свой вклад в историю.

В последний раз нога человека ступала на поверхность нашего единственного природного спутника в конце 1972 года во время миссии Apollo-17.

Читайте на техно Кто будет первым неамериканцем на Луне

В настоящее время NASA готовится к тестовому полету ракеты и корабля Orion в рамках программы.