Сегодня путешествие к Луне и создание на ней долгосрочной базы не кажутся невозможными. Однако это требует большого труда.

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Над проектом трудилась команда экспертов Киотского университета и специалистов-строителей корпорации Kajima.

Они представили макеты конической вращающейся конструкции на конференции пятого июля, демонстрируя то, что выглядит как "стекольная утопия, полная счастливых людей, которые даже катаются на лодках по покрытому водой внутреннему пространству здания".

Здание совершает полный оборот каждые 20 секунд и использует центробежную силу для воспроизведения уровня гравитации, знакомого людям.

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Как пишет DNYUZ, конструкция высотой 1300 футов и получила простое название "Стекло" (The Glass). Команда стремится установить прототип на поверхности Луны к 2050 году.

Японские исследователи говорят, что создание среды с земной гравитацией является ключом к процветанию в космосе.

Без гравитации млекопитающие не могут размножаться, а их детеныши могут плохо развиваться. Когда человек растет в условиях нулевой или низкой гравитации, его тело меняется так, что он не сможет встать на землю,

– объясняют прессе.

Несмотря на огромное количество предстоящей работы в Киотском университете и корпорации Kajima уверены, что день, когда люди будут жить в открытом космосе, на Луне и Марсе, близок.