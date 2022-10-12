Epsilon-6 стартовала с космодрома Учиноура на острове Кюсю около 9:50 утра. Она несла восемь спутников, разработанных частными и государственными организациями, включая университеты. Все теперь потеряны.

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Что произошло с ракетой

На пресс-конференции после неудачного запуска агентство заявило, что решение отправить приказ о самоуничтожении было принято после того, как ракета отклонилась от намеченного курса . Операторы поняли, что она не сможет вывести спутники на орбиту.

. Операторы поняли, что она не сможет вывести спутники на орбиту. По данным космического агентства, ракета упала в море. Сообщений о повреждении имущества в результате самоуничтожения не поступало.

JAXA также заявило, что продолжит расследование причины нарушения, приведшего к прерыванию миссии, и создаст рабочую группу для помощи в расследовании.

Президент JAXA Хироши Ямакава сказал, что эта ошибка, безусловно, повлияет на некоторые планы, но подчеркнул, что агентство "сделает все возможное, чтобы восстановить доверие" к нему.

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В последний раз JAXA отдавало команду о самоликвидации в ноябре 2003 года, когда запуск ракеты-носителя H2A был прерван после того, как один из двух ускорителей не смог отделиться. Что касается ракет серии Epsilon, то все пять предыдущих запусков были успешными.

Это была первая ракета Epsilon, на борту которой находились частные спутники.

Epsilon-6 имеет длину 26 метров и весит 95,6 тонны. Японские ракеты сравнительно дорогие в запуске, но одним из главных их преимуществ считается надежность.