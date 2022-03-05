Hitachi Construction Machinery следит за происходящими событиями в России и Украине. В компании надеются на скорейшее мирное развязывание войны.

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Производство остановили "к дальнейшему сообщению"

На сайте корпорации отметили, что их приоритетом является безопасность заинтересованных сторон, сотрудников группы и семей, клиентов, дилеров и партнеров по цепи поставок.

Из-за потенциальных рисков, связанных в частности с бизнесом компании, решение о прекращении производства в России будет продолжаться "до дальнейшего уведомления".

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Hitachi Construction Machinery объяснили, что соответствующие решения будут приниматься на основе сбора информации и тесного общения со своими базами по всему миру.

Обратите внимание, что Hitachi является одной из самых больших мировых многопрофильных корпораций. В настоящее время она, как и другие более 100 мировых компаний, отказывается от рынка России из-за войны, которую развязал Кремль.

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