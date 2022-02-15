Испытания прошли на полигоне с имитацией лунной поверхности JAXA в городе Сагамихара. R1 смог прокатиться по сложному рельефу, собрать макет солнечной батареи и взять пробы грунта.

Интересно NASA выбрало компанию, которая поможет доставить образцы марсианской почвы на Землю.

Lunar Robotic Rover R1

У лунохода есть четыре колеса, которые могут поворачиваться под любым углом, что позволяет ехать боком, разворачиваться на месте и выполнять сложные маневры.

Верхняя часть робота имитирует верхнюю половину человеческого тела. Она оснащена фонарем и двумя камерами.

R1 работает не автономно. Оператор управляет ровером и его руками с помощью VR-контроллеров на расстоянии.

Понятно, что такого ​​робота нельзя отправлять в космос без сопровождения человека. Ведь задержка сигнала не позволит им управлять в реальном времени.

Поэтому он пригодится для будущих миссий, предусматривающих высадку человека или даже колонизацию.

Смотрите как проходили испытания лунохода от компании GITAI: видео