Напомним, GlobalLogic входит в три крупнейших украинских IT-работодателя. Hitachi уже приобрела один из бизнесов ABB Ltd в 2020 году за 7 миллиардов долларов.

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Как говорят в GlobalLogic, Hitachi планирует с помощью продвинутых инженерных возможностей GlobalLogic и ее клиентской базы укрепить портфолио своего диджитал-подразделения Lumada.

Сделка должна получить одобрение регуляторных органов, но ожидается, что она завершится к концу июля 2021 года.

До завершения сделки структура владения GlobalLogic выглядит так: по 45% принадлежит Canada Pension Plan Investment Board и швейцарской инвестиционной фирме Partners Group. Остальная часть принадлежит руководству компании.

Что известно о GlobalLogic

Компания GlobalLogic в Украине имеет офисы в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.

По данным профильного ресурса DOU, в январе 2021 года в компании работало 5712 специалистов, что делает ее одним из крупнейших IT-компаний в Украине по количеству сотрудников, после EPAM и SoftServe.

Главный офис компании расположен в Кремниевой долине. Общее количество работников составляет около 20 тысяч специалистов. Офисы компании размещены в 14 странах, таким образом GlobalLogic управляет дизайнерскими студиями и центрами разработки программных продуктов.